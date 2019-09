Notte horror con cosplayer e gadget a Aurelia Antica Multisala

Stasera, mercoledì 4 settembre dalle ore 22 al cinema il cosplayer del pagliaccio Pennywise. A mezzanotte la proiezione in anteprima del film: in esclusiva toscana con il sound Dolby Atmos

Grosseto: Al cinema Aurelia Antica Multisala di Grosseto si vive la grande attesa di It-Capitolo 2 in terrificante compagnia del pagliaccio Pennywise, il protagonista del film.

E non sarà una presenza virtuale, ma quantomai “reale”: mercoledì 4 settembre a partire dalle ore 22, infatti, al cinema farà la sua comparsa il cosplayer di Pennywise con gli immancabili palloncini rossi da regalare al pubblico. Tra selfie e gadget, il conto alla rovescia terminerà a mezzanotte, quando in sala sarà proiettato in anteprima il film: è It-Capitolo 2, la seconda e ultima parte del film tratto da uno dei capolavori di Stephen King, la cui prima parte (It-Capitolo 1) era uscita in tutto il mondo nel 2017 con grande successo di pubblico.

È la storia di un gruppo di bambini e poi di adulti (il “Club dei perdenti”) alle prese con una misteriosa entità che terrorizza l'immaginaria città di Derry, nel Maine, ogni 27 anni. Il primo capitolo raccontava la storia dei bambini contro It; nella seconda e ultima parte quei bambini sono diventati adulti e 27 anni dopo It è tornato per la sfida finale.

La pellicola sarà proiettata a Aurelia Antica Multisala in esclusiva toscana con il sistema audio Dolby Atmos: il cinema di Aurelia Antica Shopping Center, infatti, è l'unica sala cinematografica della regione ad offrire al pubblico la visione dei film con un sound avvolgente, unico nel suo genere. Dopo l'anteprima di mezzanotte, da giovedì 5 settembre It-Capitolo 2 sarà in normale programmazione a Aurelia Antica Multisala tutti i giorni: gli orari e le informazioni sono sul sito www.aureliaanticamultisala.it e sui profili social (Facebook e Instagram) di Aurelia Antica Multisala.