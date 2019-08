‘Orbetello Book prize’. Al via il nuovo premio letterario della Maremma, presso i Giardini Chiusi di Orbetello

Orbetello: Ad aprire il ciclo di incontri dell’edizione Numero Zero di OBP Orbetello Book Prize sarà alle ore 19:00, il Consigliere di Stato Francesco Caringella con il suo legal thriller dal titolo “Oltre ogni ragionevole dubbio” (Mondadori), che sarà intervistato dalla giornalista e autrice tv Virginia Zullo.

A seguire, alle ore 21:30, Cinzia Leone, giornalista, scrittrice e autrice di graphic novel presenterà il suo romanzo “Ti rubo la vita” (Mondadori) insieme al giornalista ed editorialista del Corriere della Sera Pierluigi Battista alle ore 21:30.

Gli incontri saranno introdotti dalla giornalista e inviata di “Chi l’ha visto” (Rai Tre) Claudia Aldi. Le letture dei libri durante le presentazioni sono a cura dei ragazzi de "I mattAttori" diretti da Irene Lizzulli - IN ITINERE.

Tutte le mattine, alle ore 10:30, la giornalista Sabina Castelfranco, corrispondente per l’Italia della rete televisiva statunitense CBS News, sarà protagonista presso i Giardini Chiusi di una rassegna stampa in pubblico, leggendo e commentando le notizie delle principali testate giornalistiche internazionali.

Lunedì 26 Agosto, ore 19:00

Francesco Caringella, Oltre ogni ragionevole dubbio – Mondadori - intervista di Virginia Zullo

La trama - È una fredda mattina di gennaio quando Michele De Benedictis scompare nel nulla. Non ci sarebbero gli estremi per un’indagine di omicidio, ma sui suoi conti correnti il pubblico ministero vede movimenti strani, ancor più sospetti perché tutti con lo stesso beneficiario: la giovane moglie Antonella. Le intercettazioni portano alla luce trame e segreti... e una liaison con Giulio, un musicista spiantato. I due amanti prima si accusano l’un l’altro, poi a vicenda si scagionano, continuando a mescolare le carte anche quando il caso approda in tribunale, e il processo diventa mediatico. Antonella e Giulio sono innamorati innocenti o una coppia di spietati assassini? A deciderlo sono chiamate otto persone – la Corte d’Assise – diverse per età, cultura, vita. A soffrire della solitudine del giudice – una battaglia muta, una ricerca infinita – è però soprattutto il presidente, Virginia della Valle, che alla Legge ha sacrificato tanto, forse troppo, e che nel caso di Antonella e Giulio vede levarsi i fantasmi di una sentenza sbagliata che non è mai riuscita a perdonarsi.

L’autore - Barese d’origine e romano d’adozione, Francesco Caringella ha indossato le divise di ufficiale della Marina militare e di commissario di polizia, poi la toga di magistrato penale, prima di diventare Consigliere di Stato e ora Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche, anche manualistiche, è impegnato da tempo, con notevole successo, nella formazione dei futuri magistrati e avvocati. Ha esordito nella narrativa con“Il colore del vetro”, proseguendo con i best seller “Dieci minuti per uccidere” e “Non sono un assassino”, da cui è stato tratto l’omonimo film con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Lo stesso team artistico ha già ultimato la sceneggiatura di “Oltre ogni ragionevole dubbio”, che presto sarà portato sul grande schermo con un cast altrettanto stellare.

Lunedì 26 Agosto, ore 21:30

Cinzia Leone, Ti rubo la vita – Mondadori - intervista di Pierluigi Battista

La trama - Ebree per forza, in fuga o a metà, Miriam, Giuditta ed Esther sono donne capaci di difendere la propria identità dalle scabrose insidie degli uomini e della Storia. Strappando alla vita gli istanti uno a uno, ferocemente, imparano ad amare e a scegliere il proprio destino. Una saga familiare piena di inganni e segreti si dipana da Istanbul ad Ancona, da Giaffa a Basilea, da Roma a Miami, dalla Turchia di Atatürk all’Italia della fine del Novecento, passando attraverso la Seconda guerra mondiale e le persecuzioni razziali, con un finale a sorpresa. “Ti rubo la vita” è un romanzo corale straordinariamente appassionante e di altissima qualità letteraria, ricco di colpi di scena e personaggi indimenticabili. Un grande libro che, nella gioia della narrazione, riflette sulla storia, l’identità e la tolleranza.

L’autore - Tra i fondatori de Il Male, de La Nuova Ecologia e de Il Riformista, Cinzia Leone collabora con il Corriere della Sera, l’Espresso, D di Repubblica, Il Foglio. Ha pubblicato per Bompiani due romanzi Liberabile e Cellophane. Come autrice di fumetti e graphic novel ha esordito su Alter Linus e ha pubblicato graphic novel, vignette e illustrazioni sul Corriere della Sera, Corto Maltese, Comix, Comic Art, Il Male, Smemoranda, Io Donna, Amica, Finmeccanica Magazine, L’Osservatore Romano. Ha pubblicato inoltre 5 libri di storie a Fumetti. I suoi graphic novel vengono pubblicati sul Corriere della Sera,Lettura, Gambero Rosso e Bios. Le sue illustrazioni hanno accompagnato le interviste del programma di Alberto Angela “L’Italia delle meraviglie”. Ha vinto il premio internazionale Yellow Kid come miglior autore di fumetti 1998/1999 e ha insegnato all’ Istituto Europeo di Design e alla Business School de Il Sole24ore. A luglio 2019, con "Ti rubo la vita", ha vinto il Premio Rapallo per la donna scrittrice.