'FORMS - Jazz di confine' per il Festival Internazionale di Santa Fiora in Musica

Sabato 24 agosto - TEATRO A. CAMILLERI - ore 21:00.



Santa Fiora: FORMS riunisce quattro musicisti a quasi 20 anni dal loro primo incontro: dopo avere condiviso tante collaborazioni negli anni passati

(tra queste il Woodstore Quintet, formazione che nel corso del tempo ha pubblicato tre lavori discografici oppure il BePop, settetto volto ad un lavoro di rivisitazione della musica pop-rock degli anni 70/80), Massimo Carboni, sax tenore, Mariano Tedde, pianoforte, Paolo Spanu, contrabbasso e Gianni Filindeu, batteria, si ritrovano nuovamente a condividere un progetto comune.



FORMS è una formazione jazz senza steccati: dalle composizioni originali alla rilettura di brani della tradizione jazz, pop e rock, la musica di FORMS si caratterizza per il grande impatto sonoro e per l’interplay assicurato dalla profonda conoscenza reciproca e dalla lunga esperienza dei suoi musicisti, maturata al fianco di eccellenti artisti internazionali.

Forms definisce le diverse interpretazioni e sensibilità dei musicisti rendendole chiare e condivisibili. Forms è l’espressione musicale plurale di un mondo interpretato da musicisti con sensibilità differenti e reciproca curiosità.

Le composizioni presentate durante il concerto saranno destinate ad un prossimo lavoro discografico.



LA BAND

Woodstore nasce alla fine del 2000 in Sardegna. il gruppo prende il nome dal laboratorio artigianale, una falegnameria, dove furono tenute le prime prove, e dove il progetto prese forma e consistenza.

I suoi musicisti (Massimo Carboni sax tenore, Mariano Tedde piano, Paolo Spanu contrabbasso, Gianni Filindeu batteria) convergono verso questo progetto musicale comune dopo aver singolarmente maturato collaborazioni in tante formazioni (big band, combos, orchestre) ed esperienze al fianco di illustri nomi del jazz contemporaneo.



A solo pochi mesi dalla sua nascita, Woodstore vincerà il primo premio nella sezione “esecuzione” al concorso internazionale BargaJazz 2001. A partire da quel momento la formazione sarà chiamata ad esibirsi in tante manifestazioni e rassegne jazz (Time in Jazz, Barga Jazz, Animanera Jazz, IJF Londra, AprilJazz, Terni Jazz Fest, Musica sulle Bocche, Viggiano Jazz, European Jazz Expò, Nuoro Jazz, Villa Celimontana Jazz&Image, To Be in Jazz, AprilJazz etc.)

Nel corso degli anni al quartetto di base si affiancheranno spesso altri musicisti, congeniali alla esecuzione dei propri progetti musicali: Eric Vloeimans, Tim Hagans, Paolo Fresu, Maria Pia De Vito, Flavio Boltro, Andy Gravish, Francesco Lento, Tom Kirkpatrick sono stati eccellenti compagni di strada, sia dal vivo che in studio di registrazione. Ma, a dimostrazione della grande apertura verso ambiti musicali diversi e alla integrazione con altri musicisti, il Woodstore avrà anche l’occasione di unirsi anche alla Orchestra Jazz della Sardegna, esibendosi assieme per una produzione originale di Bruno Tommaso.

Woodstore ha al suo attivo la pubblicazione di tre lavori discografici: “Distanza” (Splasch Records 2002), “41st Parallel” (Nagel-Heyer Records 2005, con Tim Hagans e Maria Pia De Vito, considerato dall’Inglese The Independent tra i migliori dischi dell’anno), “Playmakers” (Picanto 2010, con Paolo Fresu), hanno fruttato alla formazione grande considerazione da parte della stampa specializzata a livello internazionale.

I quattro musicisti costituiranno in seguito anche la spina dorsale del settetto BePop, formazione impegnata in un lavoro di rivisitazione della musica pop-rock degli anni 70/80, che ha registrato il lavoro discografico “Sky oriented people”.



Massimo Carboni sax tenore

A proprio agio in differenti contesti (si è esibito con formazioni in ambiti rock, pop, jazz), sin dalla fine degli anni ‘80 ha concentrato le sue attenzioni principalmente nell'ambito jazz, collaborando stabilmente convarie formazioni (con la Orchestra Jazz della Sardegna dal 1991) e esibendosi come solista in tanti progetti speciali.

Nel corso degli anni si esibisce in prestigiosi festival jazz Italiani e all’estero (Spagna, Cina, Svizzera, Finlandia, Austria, Inghilterra etc.)

Partecipa alla registrazioni di una trentina di lavori discografici (dal jazz al pop) e ha l’occasione di collaborare con innumerevoli eccellenti musicisti: tra questi Billy Cobham, Tom Harrell, Carla Bley, Bob Mintzer, Steve Swallow, Paolo Fresu, Joseph Jarman, Roscoe Mitchell, Tim Hagans, Maria Pia De Vito, Norma Winstone, Barbara Casini, David Linx, Colin Towns, Andy Sheppard, Furio di Castri, Giorgio Gaslini, Bruno Tommaso, Richard Galliano, Perico Sambeat, Eric Vloeimans, Flavio Boltro, Dado Moroni, Rita

Marcotulli, Antonello Salis, Alessandro Di Liberto, Luca Mannutza, Dario Deidda, Tom Kirkpatrick, Roberto Gatto, Roberto Cipelli, Emanuele Cisi, Joe Locke etc.



Mariano Tedde pianoforte

Attivo dagli anni ‘90, vanta una intensa attività come sideman oltre che come compositore ed arrangiatore in tanti progetti musicali. Si esibisce in importanti festival internazionali italiani (Terni Jazz Festival, Nuoro Jazz, Roma Villa Celimontana, Viggiano Jazz, Jazz in Sardegna etc) e all’estero (Inghilterra, Cina, Spagna etc)

Ha alle spalle importanti collaborazioni, tra le quali: Tom Harrell, Carla Bley, Steve Swallow, Norma Winstone, Andy Sheppard, Bob Mintzer, Furio di Castri, Maria Pia De Vito, David Linx, Paolo Fresu, Jesse Van Ruller, Maurizio Giammarco, Giorgio Gaslini, Bruno Tommaso, Colin Towns, Mario Raja, Massimo Nunzi, Marco Loddo, Ada Montellanico, Dino Piana, Flavio Boltro, Rosario Giuliani, Fred Johnson, Javier Girotto, Gegè Telesforo, Emilio Soana, Pietro Tonolo, Quentin Collins, Rachel Gould, Roberto “Billy” Sechi, Sheila Jordan, Mario Corvini, Barbara Casini, Paolo Silvestri, Luca Aquino, Giovanni Falzone, Stefano D’Anna e molti altri.

Dal 2005 è docente di pianoforte jazz presso il Conservatorio di Musica di Sassari.



Paolo Spanu contrabbasso

Diplomato in Contrabbasso con Paolo Borsarelli ed in Jazz con Furio Di Castri, ha al suo attivo partecipazioni come sideman a molteplici progetti in ambiti musicali differenti e collaborazioni con tante formazioni stabili.

Partecipa, negli anni, a rassegne musicali e festival internazionali (Barga Jazz, April Jazz, Musica sulle Bocche, Time in Jazz, Animanera Jazz & Soul, I.J.Festival of London, Terni JazzFest, Vicenza Jazz, Calagonone Jazz, Viggiano Jazz, Villa Celimontana, European Jazz Expo, Ravenna Jazz etc) suonando, fra gli altri, con Tino Tracanna, Battista Lena, Paolo Fresu, Gabriele Mirabassi, Luciano Biondini, Roberto “Billy” Sechi, Ernst Reijseger, Rita di Ghent, Reynaldo Hernandez, Roberto “Mamey” Evangelisti, Paulo La Rosa, Flavio Boltro, Angelo Lazzeri, Tim Hagans, Tom Kirkpatrick, Rossano Emili, Maria Pia de Vito, Eric Vloeimans, Sid Hille, Stefano D’Anna, Andy Gravish, Rosario Giuliani e Fabrizio Bosso.

Svolge attività d’insegnamento presso il Conservatorio di Musica L.Canepa di Sassari.



Gianni Filindeu batteria

Formatosi musicalmente a Roma, fa parte di quel gruppo di musicisti che opera a Roma dalla metà degli anni 90 e che costituisce la nuova leva espressiva del jazz capitolino.

Ha suonato con Paolo Fresu, Paolo Fresu, Tim Hagans, Rick Margitza, Eric Vloeimans, Flavio Boltro, Tom Kirkpatrick, Bob Mover, Bruno Tommaso, Sandro Satta, Fabrizio Bosso, Maria Pia De Vito, Antonio Faraò, Maurizio Giammarco, Emanuele Cisi, Antonello Salis, Andy Gravish, Carlo Atti, Marcello Rosa, Riccardo Fassi, Rosario Giuliani, Joe Locke, Pietro Ciancaglini, Pietro Lussu, Joseph Lepore per citarne alcuni.

Oltre che in importanti jazz festival italiani, ha suonato anche in numerosi festival all’estero tra cui il “Kultur Festival” di Berlino, “European Jazz Festival” di Izmir ed al Central Theatre di Ankara, in Africa (Addis Abeba- Etiopia, Nairobi – Kenya, Harare e Bulawayo - Zimbabwe) e in Cina per una tournee con L’Orchestra Jazz della Sardegna.