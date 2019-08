Un grandioso concerto di Francesco Cafiso Quartet al Castello di Scarlino per Grey Cat Festival

di David Franchi



Scarlino: A chiusura del Grey Cat Jazz Festival 2019, il concerto di Francesco Cafiso 4tet ha entusiasmato il pubblico, che ha applaudito sovente alla creatività e alla raffinata tecnica del quartetto.



Francesco Cafiso Quartet è composto da Francesco Cafiso (sassofono contralto), Mauro Schiavone (pianoforte), Dario Deidda (basso elettrico) e Marco Valeri (batteria).

Il concerto al Castello di Scarlino è stato strutturato in modo semplice. Il quartetto partiva con un brano, che poi via via veniva sviluppato da lunghe improvvisazioni, spesso in assolo, create dalla abilità dei singoli musicisti.



Così, il concerto va via velocemente, presentando appena sette brani in tutto, alcuni di produzione propria di Cafiso, gli altri interpretazioni di standard jazz. Una perfomance complessa, ma che passa con leggerezza, e ci si ritrova alla fine senza nemmeno accorgersene.



Lo spettacolo inizia con “On theTrail” (Ferde Grofé). Di seguito un brano dedicato allo scultore Arturo Di Modica, concittadino di Cafiso (sono entrambi di Vittoria,prov. di Ragusa), il quale ha realizzato Charging Bull, la statua del toro davanti alla borsa di New York.



Il terzo brano è “Sixteen Minutes of Happiness”, che Cafiso ha scritto ispirandosi alla frase: “Incluso il presente, fanno nella mia vita, sedici minuti di felicità!”, un aforisma del grande scrittore siciliano Gesualdo Bufalino.



Poi ancora, il brano “Ask Me Now” una ballad di Theolonius Monk, seguita da un altro brano originale di Cafiso, “Say Hello to Someone”.



L’ultimo brano interpretato è stato “Green Chimneys” di Theolonious Monk.



Infine il bis, a grande richiesta del pubblico, che gratifica il quartetto con una meritata standing ovation.



Francesco Cafiso nasce a Vittoria (Rg), il 24 maggio 1989. Inizia a suonare il sassofono a soli sei anni, ma già a nove anni è in tour con la sua band composta da musicisti adulti e che lui stesso dirige.

Nel 2002, all'età di 13 anni, Wynton Marsalis lo coinvolge nel suo tour europeo e da quel momento, giustamente, si parla di Cafiso come dell’enfant prodige del jazz italiano.



Da allora, Francesco Cafiso ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, si esibisce regolarmente in tutto il mondo, nei club e nei festival più importanti. Ha collaborato con parecchi artisti e con i nomi più prestigiosi della musica internazionale.



Dal 2008 dirige il Vittoria Jazz Festival. Nel 2009, su segnalazione di Wynton Marsalis, si esibisce a Washington, D.C., durante i festeggiamenti in onore del presidente Barack Obama e del Martin Luther King Day. Sempre nel 2009, Umbria Jazz lo ha nominato “ambasciatore della musica jazz italiana nel mondo”. Nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra, è stato invitato a esibirsi, presso la sede di Casa Italia, alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Londra e dei vertici del CONI. Sempre nel 2012, durante una lunga permanenza negli USA, ha tenuto una serie di masterclasses di sassofono alla UPenn, l’autorevole università di Filadelfia.





Abbiamo intervistato Francesco Cafiso al termine del concerto.



D. Francesco Cafiso 4tet, un quartetto che porti in giro. E’ una tournee?

R. In realtà, questo è il secondo concerto che noi facciamo insieme. E’ un gruppo recente. Abbiamo fatto ancora poche cose insieme. Però, si è subito creato un bel feeling tra di noi, perché condividiamo la stessa passione per quegli ingredienti che caratterizzano il jazz che piace a noi, e quindi lo swing, l’interplay, l’improvvisazione… insomma, sono tutte cose che ci accomunano, che danno un’impronta veramente importante, a quello che vogliamo noi. Quindi, questo ci ha portato subito ad avere una grande empatia, un grande dialogo a livello proprio musicale, oltre che umano.



D: Il concerto di stasera nel castello di Scarlino, con la luna piena…

R. Sì, la location è fantastica, bellissima cornice. Io, come ho già detto in concerto, ho suonato qui anni fa e ricordavo questo posto, perché è veramente bello. Poi, al di là della struttura che è, insomma, molto bella, c’è anche una buonissima acustica. Mi sono trovato bene anche da questo punto di vista. Quindi, c’erano tutti presupposti per divertirci e fare bella musica.



D. Tu sei il ragazzo prodigio del jazz italiano. Ma ora non sei più un ragazzo, ma sei sempre bravissimo.

R. Eh grazie, sì. Cosa dire? Ho iniziato da piccolissimo. Poi ovviamente il tempo passa un po’ per tutti. Ho fatto trent’anni da poco. Però, continuo sempre a fare musica, perché è la mia più grande passione, per me significa vita, significa tutto. Quindi…. Non ho perso per niente l’entusiasmo, anzi cresce a dismisura sempre, perché le idee fortunatamente non mancano, i progetti sono tanti, le collaborazioni, i viaggi… quindi, questo alimenta ancora di più la mia passione.



D. Cosa prepari, cosa bolle in pentola, per il futuro?

R. In pentola, tantissime cose. Dovrò registrare dei dischi, uno in America, uno invece sto ancora capendo come e dove, ma sarà un progetto molto importante con un’orchestra sinfonica. E poi il Vittoria Jazz Festival, di cui curo la direzione artistica, continua a crescere a diventare sempre più importante. Prossimamente, proprio fra qualche giorno, partirò per l’Iran, dove andrò a fare un tour di una ventina di giorni, toccando alcune città importanti, tra le quali Teheran e Esfahan. Poi rientro, parto per l’America dove ho dei concerti lì.. insomma, sempre in giro.