BAD trio in concerto a Castiglione Della Pescaia

Mercoledì 7 agosto - ore 21.30 - Piazza Solti, Castiglione della Pescaia.

Ingresso libero.



Castiglione della Pescaia: Continua la nuova edizione di Grey Cat Festival. Nuovo appuntamento di una appassionante maratona musicale che ha coinvolto grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali della Maremma Toscana in una full immersion tra musica, natura e territorio. Mercoledì 7 agosto, in Piazza Solti a Castiglione della Pescaia, il concerto di Bad trio.

Un viaggio sonoro attraverso le più belle melodie internazionali rivisitate in chiave jazz: dall’Argentina con il nuevo tango, la milonga di Astor Piazzolla, le influenze jazz di Richard Galliano, attraverso la musica Latino Americana, la saudade brasiliana per arrivare a Napoli. Questo progetto è in vita da ben sei anni e vede come protagonisti tre musicisti di grande esperienza e caratura internazionale.

Il trio è formato da Rita Di Tizio, fisarmonicista che si ispira a musicisti come Astor Piazzolla e Richard Galliano; Alessio Buccella, pianista e insegnante, da anni musicista apprezzato sia in campo jazzistico che contemporaneo; Marino Alberti, batterista e percussionista con una lunga carriera musicale da sempre vicina al jazz.



Dalle 20:30 il pubblico potrà partecipare ad una visita guidata gratuita alla scoperta delle caratteristiche più suggestive del borgo storico di Castiglione della Pescaia.





Prevendite on line: www.eventimusicpool.it , www.ticketone.it , Circuito Box Office, 055/210804



Punti vendita: Follonica: Pro Loco 0566/52012; Supermercato Coop 0566/264341

Grosseto: Tabaccheria Amoroso 0564 21046, Bartolucci “Expert” 0564 410155; Ipercoop Grosseto/Maremà 0564 462511

Orbetello: IAT 0564-860447

Piombino: Tabaccheria Magnani 0565/222213

Cecina: Coop 0586/6863110 – Dischi Corsi 0586 680170

Venturina: Coop - 0565-8511