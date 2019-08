'Il paesaggio e la sua anima' di Carla Moscatelli al M.A.P.S.

Scarlino: Carla Moscatelli presenta la sua mostra di pittura personale “Il paesaggio e la sua anima” al Museo Archeologico Portus Scabris (M.A.P.S.) di Scarlino in Via delle Collacchie, località Puntone.



La pittrice toscana, con il suo inconfondibile stile di “realismo poetico” ritorna nel Museo Archeologico del Portus Scabris nel comune di Scarlino vicino al nuovo e prestigioso Porto con la produzione degli ultimi mesi.

La mostra, in un continuo dialogo con i manufatti antichi esposti nel Museo, vuole rappresentare un viaggio interiore guidato dalla luce e dai fenomeni atmosferici come la neve e la nebbia, che per la loro natura tutto coprono e contemporaneamente sottolineano l’essenziale. Il tempo fisico diventa un pretesto per indagare sui sentimenti, sulla solitudine in una sorta di introspezione psicologica e la luce dà vita a comunità rappresentate da edifici immersi nel risveglio dell’alba o infuocati dal tramonto.



E nel dipingere la Maremma e Firenze su tele lavorate ad olio ecco che presenta ciò che lei chiama “la sua gente” l’anima della Maremma coloro che hanno definito questa terra così amara: dai contadini ai minatori passando per Norma Pratelli, ritratti dell’anima della Maremma lavorati a carboncino e acrilico su cartone.



La mostra, inserita negli eventi estivi del Comune di Scarlino, si svolgerà dal 12 al 18 agosto con l'orario giornaliero del museo 10:00–13:00; 16:00-19:00 mentre la sera l'esposizione sarà visibile con la presenza dell'artista dalle ore 21:00 alle 24:00.



Carla Moscatelli, nata a Roccastrada nel 1969 vive e lavora dividendosi tra Firenze e Follonica.

Tante le sue opere proposte in mostre collettive in tutta Italia e molte le sue mostre personali, in questo anno si contano la mostra a Ribolla al Museo della Miniera, Follonica all'Ex Casello Idraulico, Roccastrada al Museo della vite e del Vino.