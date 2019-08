Torna Lirica in Piazza a Massa Marittima. Bohème, Aida e nel Flauto Magico Moni Ovadia voce narrante

La rassegna, che ogni anno offre elementi di novità per avvicinare l’opera ad un pubblico sempre più ampio, si svolgerà sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 agosto sul Sagrato della Cattedrale in una delle piazze più belle della Toscana.



Massa Marittima: Sabato 3 agosto la Bohème di Giacomo Puccini, domenica 4 agosto l’Aida di Giuseppe Verdi e lunedì 5 agosto Il Flauto Magico di Wolfang Amadeus Mozart, inizio spettacoli ore 21.15.

E’ questo il cartellone della 34 esima edizione di “Lirica in Piazza”, uno degli appuntamenti più attesi del panorama operistico italiano in programma a Massa Marittima in un palcoscenico unico e suggestivo come il sagrato della duecentesca Cattedrale di San Cerbone. Un teatro sotto le stelle capace di offrire emozioni e inaspettate magie per una rassegna sempre più innovativa e originale in grado di coniugare alla tradizione operistica nuovi allestimenti progettati appositamente per la rappresentazione in piazza e un ampio uso di tecnologie multimediali. E anche in questa edizione sono tanti gli elementi di novità.

Per la prima volta a Massa Marittima sarà rappresentata un’opera di Mozart, Il Flauto Magico con ospite d’eccezione: l’attore, musicista e scrittore Moni Ovadia come voce narrante che avrà il compito di “narrare” in italiano i recitativi dell’opera in due atti composta nel 1791 da Mozart su libretto di Emanuel Schikaneder e che andrà in scena nella versione integrale in tedesco.“ Sulla scia del crescente successo di pubblico e di critica che hanno riscosso le ultime edizioni di Lirica in Piazza – spiega Renzo Renzi direttore artistico dell’impresa Europa Musica – abbiamo pensato di coinvolgere Moni Ovadia con il compito di rendere più vicina l’opera al pubblico, in particolare quello più giovane grazie alla sua capacità di raccontare storie e di coinvolgere lo spettatore. L’attore ha già avuto esperienze di questo tipo e siamo davvero felici della sua presenza, sarà davvero una grande e inedita novità”. Ma le innovazioni non si fermano qui: tutto l’impianto scenografico delle tre opere sarà integrato da un grande ciclorama alto 6 metri che circonderà la pedana sul quale saranno proiettate immagini in movimento che si fonderanno con gli elementi scenografici contestualizzandoli. In più grande attenzione al settore delle luci e delle proiezioni, che dovranno esaltare e ampliare le possibilità spaziali della parte materica delle strutture sceniche. Novità anche nel cast: si è scelto infatti, nella Boheme, di affiancare cantanti di fama con giovani emergenti, scelti dal concorso internazionale di canto "Lirica sul fiume" di Orte, presieduto da Katia Ricciarelli.



Per quanto gli interpreti la Bohème, opera in quattro atti di Giacomo Puccini, libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa tratto dal romanzo Scènes de la vie de Bohème di Henry Murger, sarà diretta dal maestro Claudio Maria Micheli mentre la regia è affidata a Stefano Corelli. Mimì è interpretata da Maria Tomassi, soprano, Rodolfo dal tenore Zi Zhao Guo, Marcello dal baritono Hibiki Ikeuchi e Musetta dal soprano Abenauara Graffigna. Per Aida, opera in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni, la bacchetta sarà quella del maestro Maurizio Morgantini e la regia di Gianmaria Romagnoli mentre tra gli interpreti il soprano Paola Di Gregorio vestirà i panni di Aida, il tenore Gianluca Zampieri quelli di Radames, Silvia Pasini mezzo soprano sarà invece Amneris e il baritono Carmelo Caruso interpreterà Amonasro. Nel Flauto Magico di Mozart il direttore d’orchestra sarà il maestro Stefano Seghedoni e la regia sempre di Gianmaria Romagnoli. Sul palco insieme a Moni Ovadia voce narrante ci saranno il basso Luca Gallo che interpreta Sarastro, il tenore Daniele Adriani sarà Tamino, Patrizia Cigna soprano nei panni di Pamina mentre la Regina della Notte sarà interpretata dal soprano Elisa Cenni. Il baritono Massimo Di Stefano interpreta Papagheno è il soprano Arianna Castelli Papaghena. In occasione delle tre serate i due musei della parte alta della città: la Torre del Candeliere – Cassero Senese e il Complesso Museale di San Pietro all’Orto, saranno aperti fino alle ore 24. Inoltre chi possiede il biglietto della rassegna può accedere al Museo di San Pietro all’Orto con la tariffa ridotta. Inoltre anche quest’anno prosegue la collaborazione tra la rassegna e Danzart, la scuola di danza della città, saranno presenti come comparse in Aida i figuranti della Società dei Terzieri e il coro delle voci bianche dell'Istituto Comprensivo di Massa Marittima si esibirà nel corso delle tre serate. Ingresso omaggio per tutti gli studenti del territorio con un accompagnatore che ha diritto ad una riduzione sul prezzo del biglietto. Lirica in Piazza è organizzata dal Comune di Massa Marittima, prodotta da Europa Musica di Roma con l’Orchestra Sinfonica Europa Musica e il Coro Lirico Italiano.

La rassegna è sostenuta dalla Nuova Solmine spa, Cir Food, Unicoop Tirreno e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Info: www.liricainpiazza.it

Prevendite online su www.boxofficetoscana.it e in tutti i Punti Vendita Ticketone.