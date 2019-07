Lionel Fumeaux al Festival Internazionale di Santa Fiora

Santa Fiora: Dopo l’inaugurazione sold-out il 17 luglio al Teatro Camilleri con l’Orchestra Rinaldo Franci – Città di Siena, una delle istituzioni musicali più prestigiose e radicate della Toscana che ha aperto il concerto con l’Aria sulla Quarta Corda di Bach, come doveroso e commovente omaggio allo scrittore scomparso, il Festival Internazionale di Santa Fiora in Musica prosegue il 20 Luglio con il giovanissimo virtuoso svizzero del trombone Lionel Fumeaux in solo al Teatro Camilleri: Fumeaux è tra i solisti più premiati e stimati del panorama europeo e collabora con alcuni dei migliori ensemble del globo.

Dal 2007 ha vinto diversi premi nazionali come solista, nel 2016 ha vinto la competizione internazionale per giovani solisti a Lussemburgo e nel 2018 sempre come solista il titolo di vice-campione d'Europa tra tutti gli strumenti, primo come trombonista.



Lionel è il trombone basso della Brass Band “13 étoiles” da agosto 2012. Questa sera suonerà in duo con la pianista Desirèe Scuccuglia, vincitrice di numerosi concorsi, sia solistici che di musica da camera, dall´età di 12 anni tiene recital in Italia e all'estero. È vincitrice della graduatoria per la collaborazione pianistica con archi e fiati presso il Conservatorio di S. Cecilia di Roma e ha all’attivo importanti masterclass, presso Accademia W. Stauffer, Festival Pontino, Scuola di musica di Fiesole, Fondazione Toscanini di Parma e altri prestigiose istituzioni.



Lionel Fumeaux, trombone basso

Desirèe Scuccuglia, pianoforte