Teo Teocoli a Santa Severa per un’estate targata Caffeina

Santa Severa: La prima data del cartellone del “Castello baciato dal mare” è affidato al popolare comico.

Una serata speciale con uno dei più apprezzati attori, cantanti, ballerini, in una sola parola, uno dei più noti e amati “showman” italiani. L’agosto del Castello di Santa Severa si apre con Teo Teocoli in “Tutto Teo”: il popolare comico arriva nel Castello baciato dal mare il prossimo martedì 6 agosto 2019 alle ore 21.30 con lo spettacolo che ha divertito le piazze di Milano, Roma, Reggio Calabria e di tutta Italia.

“Tutto Teo” è lo show con il quale Teo Teocoli ripercorre la sua carriera in maniera brillante e originale, in un dialogo costante e diretto con il suo pubblico.

“Dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano”, Teocoli porta in scena la sua intera carriera in una serata senza copione, in cui Teo impersona di volta in volta i suoi personaggi a seconda di come piega la serata, delle richieste del pubblico e di cosa il suo estro comico gli suggerirà. Esperienza completa quella di “Tutto Teo”, con sul palco la "Doctor Beat" band, composta da 5 musicisti ed una corista, ad accompagnare l’esibizione di Teo Teocoli.



I biglietti potranno essere acquistati:

online sul sito di Box office Lazio - http://www.boxofficelazio.it/

presso i punti vendita di Box office Lazio

http://www.boxofficelazio.it/C2/Content.aspx/Punti_Vendita/

presso la biglietteria del Castello di Santa Severa - SS1 Via Aurelia, 00058 Castello Santa Severa

RM dal martedì al giovedì dalle ore 10.30 alle ore 19.00, venerdì e sabato dalle ore 10.30 alle 23.00

Per informazioni

3386765100 (Tommaso)