Cultura: ‘Appuntamenti di prestigio a Castiglione nella seconda metà di luglio’

Castiglione della Pescaia: Durante la seconda metà del mese di luglio l’assessorato alla Cultura del Comune di Castiglione della Pescaia ha in programma tre importanti eventi.

Dal 16 al 20, il giardino della Biblioteca comunale Italo Calvino nella centralissima piazza Garibaldi, ospiterà, in occasione del cinquantesimo anno dello sbarco dell’uomo sulla luna, cinque serate a tema dal titolo “Le notti della luna”.

Il 20 luglio alle ore 18:00, alla Casa Rossa sarà inaugurata la mostra tematica su Leonardo Ximenes, consistente in incisioni e libri antichi sulle opere di bonifica.

Infine, il 26 luglio alle ore 17:30, nei locali del Golf club di Punta Ala sarà presentato il libro “La costa della Maremma Toscana, tra protezione e sviluppo”, della professoressa Mariella Zoppi dell’Università di Firenze, che contiene i principali interventi di trasformazione urbanistica, avvenuta in Maremma, a partire dagli anni sessanta e fino ad oggi.

«Lo scorso 25 maggio – ricorda Susanna Lorenzini, assessora alla Cultura della cittadina costiera - abbiamo organizzato, in occasione de “Il maggio dei libri”, un’apertura serale della Biblioteca comunale, ospitando un anteprima de “La notte della luna”. Ai molti presenti fu preannunciato questo appuntamento estivo, cinque serate a ingresso gratuito, che prenderanno il via alle 21:30, dove protagonista sarà la luna».

Il giardino della Biblioteca comunale ospiterà martedì 16 lo spettacolo del cantastorie Michele Neri dal titolo “Il piede sulla luna”, il giorno seguente Andrea Cosentino proporrà “Primi passi sulla luna” un viaggio surreale, esilarante e allo stesso tempo struggente. Giovedì 18, la Compagnia Mantica metterà in scena: “Figli della luna”, la serata di venerdì 19 sarà dedicata alla canzone con Sterano Raddi e Marianna Tirinnanzi, che proporranno: Luma uma Lua“ canzoni vecchie e nuove”. Le notti della luna” si concluderanno sabato 20 luglio con la proiezione sulla facciata della Biblioteca Comunale dello sbarco sulla luna.

«Nei giorni scorsi ho portato in approvazione della Giunta – ci tiene a far sapere l’assessora alla Cultura - la concessione del patrocinio alla mostra tematica di incisioni e libri antichi sulle opere di bonifica proposta dell’Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana, che sarà inaugurata sabato 20 luglio alle ore 18:00 nella sua sede naturale, la Casa Rossa Ximenes, all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona».

«Quanto ci ha proposto questa associazione – sostiene Susanna Lorenzini – l’abbiamo ritenuto essere sicuramente interessante per il nostro territorio. Saranno ampliate le conoscenze su una figura fondamentale per la storia di Castiglione della Pescaia».

«Un altro patrocinio, l’abbiamo concesso – rivela l’assessora Lorenzini – per la presentazione del libro: “La costa della Maremma Toscana, tra protezione e sviluppo”, della professoressa Mariella Zoppi dell’Università di Firenze, che illustrerà i principali interventi di trasformazione urbanistica avvenuta in Maremma, a partire dagli anni sessanta fino ad oggi».

L’incontro con la professoressa Zoppi si terrà venerdì 26 luglio alle ore 17:30 presso la sede del Golf Club di Punta Ala.

«Il libro – conclude Susanna Lorenzini - parla delle opere architettoniche che negli ultimi cinquanta anni sono state realizzate a Punta Ala, Riva del Sole e Roccamare, sempre oggetto di un notevole interesse sia negli ambienti universitari che negli ordini professionali».