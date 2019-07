Lirica in Piazza, registrato speciale di TV9 dedicato alla rassegna operistica tra le piÃ¹ importanti della Toscana

Lirica in Piazza, registrato speciale di TV9 dedicato alla rassegna operistica tra le più importanti della Toscana

Massa Marittima: Martedì 9 luglio la troupe televisiva di TV9 ha registrato uno speciale su Lirica in Piazza che andrà in onda a partire dai prossimi giorni.

Nella bellissima cornice della biblioteca comunale G.Badii, sono stati intervistati Renzo Renzi, direttore artistico della manifestazione, e Irene Marconi assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima. Per la 34esima edizione di questa rassegna ormai di respiro nazionale e che porta a Massa Marittima ogni anno centinaia di appassionati, saranno realizzate appositamente 3 nuove scenografie e tre nuove produzioni.

Anche quest’anno sono tre le grandi opere che saranno rappresentate nello splendido contesto di Piazza Garibaldi sul Sagrato della Cattedrale. Sabato 3 agosto la Bohème di Giacomo Puccini, domenica 4 agosto l’Aida di Giuseppe Verdi e lunedì 5 agosto Il Flauto Magico di Mozart. L'elemento di novità è costituito in particolare da un grande ciclorama alto 6 metri che circonderà la pedana sul quale saranno proiettate immagini in movimento. Le innovazioni dell'edizione 2019 sono anche nel cast: si è scelto infatti, nella Boheme, di affiancare cantanti di fama con giovani emergenti, scelti dal concorso internazionale di canto "Lirica sul fiume" di Orte, presieduto da Katia Ricciarelli. Terza novità importante nel cartellone è la presenza di Moni Ovadia, narratore d'eccezione nel Flauto Magico di Mozart , per cui è stata appositamente riscritta la parte del recitativo.

"Lirica in piazza è un evento importante per Massa Marittima - ha detto l'assessore Irene Marconi ai microfoni di Tv9 - , soprattutto perché riesce a fondere con l'organizzazione dell'Impresa tante realtà del territorio che costituiscono un valore aggiunto allo spettacolo. Continua infatti con successo – ha aggiunto - la collaborazione con Danzart, la scuola di danza della città e saranno presenti come comparse in Aida i figuranti della società dei Terzieri.

Il coro delle voci bianche dell'Istituto Comprensivo si esibirà nel corso delle tre serate e per tutti gli studenti è previsto, come già lo scorso anno, l'ingresso omaggio con un accompagnatore che ha diritto ad una riduzione sul prezzo del biglietto". Altro elemento di continuità nel legame tra Lirica in Piazza e il territorio la presenza del Maestro Maurizio Morgantini, direttore d'Orchestra e del soprano Elisa Cenni che interpreterà la Regina della Notte proprio nel Flauto Magico. La rassegna è organizzata dal Comune di Massa Marittima, prodotta da Europa Musica di Roma con l’Orchestra Sinfonica Europa Musica e il Coro Lirico Italiano, è sponsorizzata dalla Nuova Solmine spa, Cir Food, Unicoop Tirreno e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Info: www.liricainpiazza.it

Prevendite online su www.boxofficetoscana.it e in tutti i Punti Vendita Ticketone.