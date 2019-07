Laura Priami 'Sipari'

Massa Marittima: Con questa mostra personale di fotografie la massetana Laura Priami fa un salto di qualità e crea un insieme coerente di immagini: sceglie scatti di grande effetto realizzati in due anni di lavoro, e attraverso le immagini parla di se stessa.

Presenta la terra di Toscana, soprattutto la Maremma, vista con gli occhi di chi cerca spazi nuovi e strade non battute… perchè puoi trovare tutto anche vicino a te, basta saper cercare!

La mostra rimane aperta presso la Galleria Spaziografico di Via Goldoni a Massa Marittima dal 13 al 26 luglio e apre SABATO 13 luglio alle ore 19.00.



Il percorso di Laura Priami come fotografa per passione riprende quando vede un suo scatto su uno stendardo, in mostra nel centro di Massa Marittima. Da quell’opera che in mezzo alle altre si fa notare, emerge nel suo animo la voglia di liberarsi… liberarsi dal passato, dai cattivi pensieri, dalla malattia… e la macchina fotografica diventa il mezzo che le permette di seguire nuove vie, in un percorso interiore che man mano si espande e diventa realtà attraverso l’immagine.

L’idea di SIPARI nasce due anni fa, durante la sua continua ricerca di momenti di libertà, di strade diverse da percorrere che la allontanino dai grovigli di una vita non facile.

Quelle linee che tagliano la scena non sono lì per caso ma hanno un significato: la proteggono e nello stesso tempo le permettano di superarle, di andare oltre, di cercare strade inesplorate, sempre avanti, senza fermarsi davanti agli ostacoli.

Queste foto rappresentano simbolicamente lei stessa.

Sono ciò che sente, pensa, ama con grande coerenza e passione.

La terra prima di tutto, gli spazi aperti dove la Natura dà il meglio di sé, basta sapere guardare e fermare l’attimo! Non occorre andare lontano, lei sa che l’immagine giusta per raccontare esattamente quello che vuole dire è lì dietro l’angolo, se hai gli occhi per vederla.

E Laura Priami ama questa terra e la vede, la tocca, la sente dentro di sé come ispiratrice, come fonte inesauribile di emozioni e promessa di libertà.

Soprattutto, libertà di esprimersi.

Priami non cerca la foto perfetta ma quella che lei sente SUA nel profondo, che la fa emozionare, che le lascia un segno interiore, così che l’albero solitario diventa lei stessa mentre scatta, fuori dalla vita quotidiana, fuori da tutto, in pace, nel silenzio.

Fuori anche dagli schemi, sempre alla ricerca, desiderosa di imparare e di migliorare… con questa mostra presenta immagini che parlano di sé e di quello che lei è, con coraggio, forza e anima.

Oltre il sipario, c’è una vita che promette nuove esperienze e nuovi orizzonti.