La magia degli artisti di strada al Tarquinia lido bollicine summer fest

L’eccellenza delle bollicine italiane si fonde con la magia degli artisti di strada



Tarquinia: Tra giocolieri, acrobati, maghi, clown e ballerini, il lungomare di Tarquinia lido, il 21 e 22 giugno dalle 21, per il Bollicine summer fest, si trasformerà in un grande teatro all’aperto con tanti spettacoli d’ammirare.

“Varie discipline di arti circensi e non si uniranno con i profumi e i sapori del mare per cantare e fare festa con gli artisti del mondo magico del teatro in strada – affermano gli organizzatori del festival -. Gli spettacoli saranno alternati nelle postazioni delle degustazioni e anche itineranti con trampolieri e musici.

Un mix di artisti professionisti, che si cimenteranno in un percorso del tutto magico sul lungomare del lido”. Ideato, finanziato e organizzato dagli operatori balneari, il Tarquinia lido bollicine summer fest ha il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia, della Proloco Tarquinia e della Confcommercio Lazio nord, che ha anche messo a disposizione, per il progetto “Tarquinia plastic free beach” (promosso nell’ambito dell’iniziativa della Regione Lazio “Plastic free beach”), flûte biodegradabili/compostabili e i grembiuli per i sommelier.

Il festival si avvarrà della collaborazione dei sommelier Fisar delle delegazioni di Viterbo e Civitavecchia.