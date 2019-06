Ufficializzate le ultime date del Follonica Summer Festival

Dal 3 al 13 agosto al Parco Centrale.



Follonica: Scelti i protagonisti degli ultimi due eventi che completano il cartellone dell’edizione 2019 del Follonica Summer Festival, la rassegna che dal 3 al 13 agosto si terrà nella cornice del Parco Centrale.

La sera di mercoledì 7 agosto spazio alle musiche e alle sonorità rock di alcuni gruppi provenienti dalla provincia di Grosseto. L'appuntamento, a ingresso libero, ha per titolo Follsonica Big Night e inizierà alle 18 per concludersi alle 24. Una vera e propria maratona all'insegna della musica giovane, con un’offerta variegata per soddisfare tutti i gusti del pubblico.

Giovedì 8 agosto, invece, a salire sul palco del Follonica Summer Festival saranno la performer Myss Keta e il collettivo Ivreatronic che faranno ballare e divertire le migliaia di ospiti attesi nella splendida location del Parco Centrale. Myss Keta è una rapper dall’attitudine punk che ha esordito nel 2013 con Milano, Sushi e Coca per poi raccogliere un successo straordinario grazie a brani quali In gabbia (non ci vado), Burqa di Gucci e Le ragazze di Porta Venezia, tutti raccolti successivamente nel greatest hits L’angelo dall’occhiale da sera: col cuore in gola.

Da allora ha infiammato i palchi dei maggiori festival e club di tutta Italia in un tripudio di electro, house, rap, dubstep che sembra generato dal suo stesso corpo, arrivando anche a toccare le capitali europee. Bassi profondi battuti da vertiginosi tacchi a spillo glitterati. Una vera sacerdotessa della notte pronta ad aizzare le masse di fedeli con il suo verbo dissacrante, eccessivo, radicalmente iperrealista. I suoi live sono esperienze extrasensoriali, i suoi testi la radiografia di una Nazione.

Un successo senza precedenti che ha fatto diventare Myss Keta la regina della trasgressione anche in televisione: dopo aver conquistato Piero Chiambretti che l'ha voluta nell'ultima edizione di Matrix Chiambretti e la partecipazione a StraFactor 2018, è stata scelta come unica donna ospite di Mara Impara - La nuova musica, il format televisivo di Billboard Italia condotto da Mara Maionchi su Sky Uno.

La consacrazione internazionale è arrivata con l’esibizione nel tempio della techno mondiale, il Berghain di Berlino, seguita dall’uscita del suo primo libro Una donna che conta (edito da Rizzoli Lizard) e dal nuovo e nuovo piccantissimo album Paprika (Island/Universal).

Con Myss Keta sarà sul palco del Follonica Summer Festival il collettivo di dj e producer Ivreatronic fondato da Cosmo. Un progetto che ha visto l'artista piemontese riunire intorno a sé gli amici musicisti Michele Pascarella (aka Enea Pascal), Marco Foresta e Mattia Barro (aka Splendore), un’amalgama di competenze e di influenze musicali il cui frutto è uno show particolarissimo, enfatizzato da un set up di luci e sonorità che creano un’ambientazione onirica che permetterà al pubblico di perdersi nel flusso di tracce dallo stile inconfondibile, un ibrido che dal genere indie pop vira verso sonorità decisamente più elettroniche.

Si alza dunque il sipario sulla terza edizione del Follonica Summer Festival. Dopo lo straordinario successo dei primi due appuntamenti, che hanno fatto registrare un totale di oltre 53mila presenze, questa manifestazione si è ormai consolidata come una delle principali rassegne artistiche dell’estate toscana grazie ad un programma di altissima qualità fatto di concerti, spettacoli teatrali, comicità e intrattenimento trasversale.

L’edizione 2019 si aprirà sabato 3 agosto con lo spettacolo UP&Down che vedrà protagonisti sul Paolo Ruffini e gli attori con Sindrome di Down della compagnia Mayor Von Frinzius, a seguire il 4 agosto l’appuntamento con il galà del Premio Persefone, e ancora il 5 agosto una serata dedicata al repertorio deandreiano riarrangiato in chiave rock da Cristiano De André. Martedì 6 agosto si proseguirà con il concerto di Fiorella Mannoia che porterà sul palco tutta la sua energia e la sua voglia di raccontare il mondo delle donne e non solo, il 7 agosto sarà la volta della Follsonica Big Night mentre l’8 agosto

toccherà a Myss Keta & Ivreatronic.

E ancora venerdì 9 agosto sarà la volta di Antonello Venditti e dei suoi successi senza tempo. Sabato 10 agosto, invece, saranno Le Vibrazioni e Tricarico ad esibirsi al Parco Centrale e sarà impossibile non ballare. Per arrivare a domenica 11 agosto con il fenomeno musicale italiano dell’anno Carl Brave, seguito il 12 agosto da un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere hip hop con l’inedita lineup composta dai rapper Tedua, Rkomi e Ernia che si esibirà eccezionalmente sullo stesso palco. Infine, martedì 13 agosto chiuderà l’edizione 2019 del Follonica Summer Festival il trio Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni con un three man show che ha raccolto un sold out dopo l’altro in tutta Italia e che non ha bisogno di presentazioni.

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone.