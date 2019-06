Progetto di Scambio Culturale 'Giovani Musicisti Russi'

Organizzato dall’ Associazione Culturale “Recondite Armonie” con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova.



Grosseto: Il Progetto di scambio culturale “Giovani Musicisti Russi”, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione, si svolge nel mese di Giugno, dall’ 1 al 12, e porta nella città di Grosseto una numerosissima delegazione di giovani musicisti della classica di età compresa tra i 5 e i 20 anni selezionati nelle scuole di tutta la Russia.

Tra i partecipanti anche alcuni studenti del Conservatorio Statale “Tchaikovsky” e dell’ Accademia Gnessin di Mosca; due delle più importanti istituzioni musicali russe. In questi giorni i ragazzi, che alloggiano nelle strutture ricettive di Grosseto insieme alle loro famiglie ed insegnanti, avranno la possibilità di esibirsi in un fitto tour di concerti nei più bei luoghi della Toscana. Si tratterà per loro anche di una splendida occasione per scoprire il nostro territorio, la nostra tradizione culinaria e confrontarsi con i nostri musicisti.

Il prossimo appuntamento, questo pomeriggio alle 18:30 presso la Troniera Medicea sede della Pro Loco in Piazza del Popolo a Grosseto.



L’edizione 2019 prevede collaborazioni prestigiose come quella con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “R.Franci”, che permetterà ai talenti di esibirsi a Siena nella storica sala dei concerti di Palazzo Chigi Saracini della leggendaria Accademia Chigiana o quella con Livorno Classica, che ci porterà nella suggestiva “Sala Canaviglia” della Fortezza Vecchia di Livorno. Due giornate realizzate in collaborazione con i Comuni di Roccalbegna e Magliano in Toscana guideranno i piccoli partecipanti anche in paesi del territorio particolarmente ricchi di storia, leggende e tradizioni.



A Grosseto, il progetto farà tappa nei luoghi di maggiore interesse artistico e culturale; dalla Troniera Medicea sede della Pro loco alla Sala Pegaso del Palazzo della Provincia, dal Seminario Vescovile al Liceo Musicale del Polo Bianciardi in collaborazione con A.Gi.Mus. Grosseto. Due le date al Teatro degli Industri, che farà da cornice al concerto d’apertura con la partecipazione dell’Orchestra Vivace Città di Grosseto in occasione della giornata internazionale dei bambini e al concerto dei vincitori del secondo concorso pianistico internazionale “Recondite Armonie” riservato ai giovani pianisti fino ai 25 anni di qualsiasi nazionalità che saranno premiati in quest’ occasione con borse di studio da una giuria internazionale. Il concerto finale, come da tradizione si svolgerà nella Cattedrale di San Lorenzo.



Tutti i musicisti partecipanti sono stati selezionati a Mosca lo scorso Febbraio alla presenza di una giuria internazionale e dei direttori artistici di Recondite Armonie Diego Benocci e Gala Chistiakova.



Patrocini e Collaborazioni

L’Amministrazione Comunale e Provinciale di Grosseto nelle persone del Sindaco e Presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna, del Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Luca Agresti e del Consigliere Comunale e Provinciale Olga Ciaramella, Comune di Roccalbegna, Comune di Magliano in Toscana, Pro Loco di Grosseto, Lions Club Grosseto Host, Conservatorio di Musica “G.Puccini” di La Spezia, Istituto Superiore di Studi Musicali “R.Franci” di Siena, Fondazione Grosseto Cultura, Diocesi di Grosseto, A.Gi.MUS Grosseto, Arciconfraternita della Misericordia, Scuola di Musica “G.Chelli”, Associazione Culturale “Livorno Classica”, Teatri di Grosseto, Società “E.Grieg” di Mosca, Scuola Musicale “B.Pasternak” di Mosca.