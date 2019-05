A 'Ciao Darwin' Carlo Sestini rappresenta il mondo della Tv

Grosseto: Sarà una puntata scoppiettante quella che Ciao Darwin regalerà questa sera (venerdì 17 maggio) su Canale 5 grazie ai protagonisti del mondo del Web e soprattutto di quello della Tv, tra i quali anche il maremmano, Carlo Sestini.

Sestini è stato chiamato alla corte di Bonolis e Laurenti perché conduttore del famoso programma di Toscana Tv e Siena Tv “Dilettando”, che già ha fornito molti concorrenti e partecipanti ai programmi Mediaset.

Insieme a Carlo anche Andy Bellotti, gli unici a rappresentare la Toscana nel gruppo del mondo della Tv che potrà contare nella presenza di personaggi di livello nazionale come la caposquadra Paola Perego, o Alessandro Cecchi Paone, Benedicta Boccoli, Antonio Zequila, della supermodella Fernanda Lessa, dell’ex gidieffina e conduttrice Margherita Zanatta. Ma non saranno i soli, perché l’eterogeneo gruppo potrà contare su personaggi molto amati come Gabriele Sbattella, alias “Uomo gatto” e David Guarnieri, altrimenti noto come “Allegria”, ma anche come il campione di telequiz Ferdinando Sallustio.

“Sono orgoglioso di rappresentare la mia regione - ha commentato Carlo Sestini - e non nascondo la soddisfazione di essere stato scelto tra i tanti volti che animano il mondo della televisione, anche di quella locale e regionale, capace di esprimere con risorse ridotte e mezzi ben lontani dai palcoscenici Rai o Mediaset, trasmissioni di alta qualità da far invidia alle emittenti più blasonate.”

Oltre al nostro Carlo, sono stati chiamati, tra gli altri, Gionatan Valenti de La4, il cantante Gianni Drudi, la giornalista siciliana Giusy Randazzo e Cristian Alaimo, Antonio Amendola Mister Tv, l’attore Daniele Gaeta, la miss trans Alessia Bergamo, le presentatrici Sheila Capriolo e Claudia Rustichelli, i presentatori Mario Guida , Paulino Arcanjo e Wladimiro Tallini, Sebastiano Anello e David Guarnieri, il mago Salvatore di Camillo e Corneilia Paraipan, il duo di Cantando Ballando Sabrina Borghetti e Roberto Tagliani, la presentatrici Ida Piccolo ed Elia Tarantino, la show girl Carmen Labruna, lo show man Salvatore Grandelli, il televenditore Vincenzo Dalle Luche e il semiologio Pietro Bevilacqua e la “meteorina” Stefania Stef e la vincitrice dell’Isola di Adamo ed Eva, Floriana.