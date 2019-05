Giovani e piccoli talenti concludono Orbetello Piano Competition e Orbetello Junior Piano Competition

Tre concerti in Auditorium a chiudere la settimana musicale in laguna.



Orbetello: Ancora un fine settimana pieno di musica ad Orbetello, quello che dal 3 al 5 maggio vedrà alternarsi sul palcoscenico dell’Auditorium i vincitori di Orbetello International Piano Competition e i piccoli pianisti della versione “Junior” del concorso al suo debutto.

Venerdì 3 maggio alle ore 21.15 i tre finalisti, selezionati tra gli oltre sessanta candidati provenienti da tutto il mondo dalla giuria di Orbetello International Piano Competition, si contenderanno il primo premio a suon di musica e in un grande concerto finale, solo al termine delle tre esecuzioni, sarà proclamato il vincitore.



Il pubblico sarà parte attiva del concorso, potrà infatti votare il suo artista preferito e concorrerà all’assegnazione del premio speciale del pubblico.



A partire dal 4 maggio invece al via la prima edizione di Orbetello Junior Piano Competition. Sono ottanta i piccoli pianisti fino ad un massimo di 20 anni di età protagonisti della competizione che si riverseranno ad Orbetello per sfidarsi in Auditorium e conquistare i premi messi in palio dalla direzione artistica. Il concerto e la premiazione finale si terranno domenica 5 maggio alle 21.15. La giuria internazionale è composta da Rintaro Akamatsu (Giappone), pianista, professore al Senzoku Gakuen College of music e Osaka college of music, Alberto Ferro (Italia), pianista, vincitore Telekom-Beethoven Bonn competition 2017, 2° Premio concorso “F. Busoni”– Bolzano 2015, Andrea Gonzales (Spagna), pianista, direttrice artistica dell’International Keyboard Festival & Masterclass “IKFEM” e direttrice tecnica Orchestra Vigo 430, Davor Matačić (Croazia) pianista, direttore Varaždin School of Music e General Manager International Piano Competition Memorijal Jurica Murai e Murai Grand Prix e Luciano Ruotolo (Italia), pianista, direttore artistico Neapolitan master competition, Mimas music festival Procida.



Nella cornice del concorso per i più piccoli, la sera del 4 maggio alle ore 21.15 due giovani talenti ungheresi, Ildikò Rozsonits e Maté Puskas, vincitori del “Danubia Talents” Vàcs di Budapest nel 2018, saranno i protagonisti di un piano recital su musiche di L. van Beethoven, P. I. Tchaikovsky, F. Liszt in Auditorium. L’iniziativa corrisponde alla precisa volontà della direzione artistica di fare di Orbetello un polo di circolazione e scambio culturale che attraverso la musica consenta alla cittadina in laguna di accogliere i giovani talenti provenienti da tutto il mondo e al contempo sia trampolino di lancio per i pianisti italiani.



La musica e la città dunque sono gli attori fondamentali della primavera musicale che Orbetello sta vivendo. Un’operazione culturale su vasta scala che ha tra i suoi requisiti, oltre a quello di contribuire in maniera sensibile alla diffusione presso un ampio pubblico di musica di qualità, anche la caratteristica di coinvolgere tutta la cittadinanza e di favorire una ricaduta in termini di prestigio, ma anche sull’economia locale per tutti coloro che svolgono la loro attività nel settore turismo.



Tutte le iniziative in programma sono realizzate dall’Associazione Kaletra Contemporanea con la direzione artistica di Giuliano Adorno, la direzione organizzativa di Beatrice Piersanti, la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Orbetello e il sostegno di numerosi sponsor e partner privati.



Tutti i concerti sono a offerta libera. Per informazioni: +39 389 2428801

