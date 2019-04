‘Pasqua al museo’, con i Musei di Maremma. Mostre, eventi e visite guidate per tutti i gusti

Saranno quasi tutti aperti per il periodo pasquale e il ponte del 25 Aprile i 55 musei della rete museale grossetana con un ricco programma di iniziative .

Grosseto: Con l'arrivo di Pasqua e Pasquetta, a cui si aggiunge quest’anno il ponte del 25 Aprile, non c’è una occasione migliore per visitare i Musei di Maremma, la rete museale della Provincia di Grosseto che riunisce 55 tra musei, sedi espositive e aree archeologiche e che saranno quasi tutti aperti.

Ma accanto alle visite sono in programma mostre, visite guidate, laboratori e spettacoli che rientrano nel programma di “Pasqua al Museo”. Si comincia da Grosseto dove il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma ( Maam) propone venerdì 19 aprile alle ore 11 un “Laboratorio di Pasqua” dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Per informazioni tel. 0564488752. Al Museo di Storia Naturale della Maremma è prevista una serie di eventi dal titolo “Pasqua al museo” con laboratori e visite guidate. Nel dettaglio: venerdì 19 aprile alle ore 20.30 “Notte speciale nelle sale del museo.

Alla scoperta dei segreti del volo”, martedì 23 aprile ore 16 laboratorio naturalistico dal titolo “uova e nidi di primavera” per bambini dai 5 ai 10 anni, mercoledì 24 aprile alle ore 16 laboratorio “archeo-geologico” dal titolo “La città vista con gli occhi del geologo”. Per questi eventi è obbligatoria la prenotazione: info e costi tel. 0564488571 (dal martedì al sabato ore 9 -13). e- mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

A Massa Marittima musei aperti e eventi organizzati dal Sistema Museale di Massa Marittima insieme alla Cooperativa Zoe, info e prenotazioni tel.0566906525. Nel dettaglio martedì 23 aprile dalle ore 15 alle ore 18 al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale un evento per bambini dai 5 agli 11 anni dal titolo “Un giorno nella preistoria” con merenda preistorica e laboratorio d’incisione. Venerdì 26 aprile dalle ore 16 alle 19 prevista la visita guidata al Complesso Museale di San Pietro all’Orto sul tema del restauro dell’arte sacra seguita da un aperitivo alla Torre del Candeliere con i prodotti tipici della filiera del Drago.

Domenica 28 aprile “Massa Marittima underground” dalle ore 16 alle ore 18 con escursioni nei cunicoli della Fonte dell’Abbondanza in collaborazione con il Gruppo Speleologico Massa Marittima. Sempre a Massa Marittima L’Aquarium Mondo Marino a Valpiana propone domenica 21 l’apertura al pubblico del Centro Studi Squali con visite guidate mentre lunedì 22 aprile dalle ore 15.30 laboratori didattici per grandi e piccini.

Per info tel. 0566919529, sito web: www.aquariummondomarino.com.

A Follonica la Pinacoteca Civica propone fino al 29 aprile la mostra “Urban art city” mentre sabato 20 aprile per famiglie e bambini è stato organizzato il laboratorio creativo e letture “L’inventacittà” alle 16.30, partecipazione libera, dalle 15.30 alle ore 19. Anche il Museo Magma è aperto per Pasqua, Pasquetta e 25 aprile dalle 16.30 alle 19.30 e previsti laboratori su prenotazione: info, tel. 056659027.

Ci spostiamo a Scarlino dove il Centro di Documentazione Riccardo Francovich ed il Museo Archeologico del Portus Scabris saranno aperti dal 19 aprile al 1 maggio compreso, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'ingresso al Centro di Documentazione comprende la visita guidata della Rocca Pisana. Info tel. 056638552.

Il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia sarà aperto per tutto il ponte pasquale, come la Necropoli in località Poggiarello Renzetti e l’area archeologica di Vetulonia, grazie ad un accordo tra Museo Civico, Polo Museale della Toscana e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. Nei locali del Museo archeologico Isidoro Falchi sarà visitabile fino al 1 maggio anche la mostra di arte contemporanea dal titolo “Alba etrusca” dell’artista senese Renato Ferretti.

A Saturnia nel Comune di Manciano, il Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia, presenta la mostra “Pietro Aldi e la Sala del Risorgimento a Siena” aperta ad ingresso libero il lunedì dalle ore 16 alle 18 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle ore 19. Info: www.poloaldi.it

A Pitigliano nella zona del tufo giovedì 25, venerdì 26 aprile e mercoledì 1 maggio dalle ore 14.30 visite guidate dal titolo “Gli Etruschi di Pitigliano” organizzate da Musei Archeologici Pitigliano e Cooperativa Zoe. Info e prenotazioni, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , tel. 3356039081. Il Parco Archeologico Città del Tufo di Sorano organizza una serie di visite guidate a Sovana, sabato 20, venerdì 26 aprile e venerdì 3 maggio sempre alle ore 10; alla Necropoli Etrusca di Sovana sabato 20 aprile alle ore 11, 14.30 e alle 16, nell’antico insediamento di Vitozza domenica 21, giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio inizio alle ore 10.

Poi visita guidata a Sorano e Anello di San Rocco lunedì 22, sabato 27 aprile e sabato 4 maggio inizio ore 10 e infine visita guidata al Museo di San Mamiliano di Sovana lunedì 22, sabato 27 aprile e sabato 4 maggio inizio ore 15. Info e prenotazioni tel. 3356039081, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il Museo Archeologico Nazionale e Antica Città di Cosa, Ansedonia nel Comune di Orbetello, organizza la “Primavera Cosana” con un ricco programma di eventi che vanno dal 19 aprile al 13 maggio. In particolare venerdì 19 aprile alle ore 18 sarà inaugurata la mostra “Mnemosine, Nuove Archeologie”, dipinti ad olio su tela e su legno di Rossella Rispoli Segato che rimarrà aperta fino al 21 giugno, ingresso libero.

Lunedì 22 aprile giorno di Pasquetta alle ore 17 performance sonora “The Nymph Orchestra dell’artista Emiliano Maggi” presso l’Acropoli di Cosa, ingresso libero per tutto il giorno sia al museo che all’area archeologica. Info e prenotazione tel. 0564881421, 3351450345, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Info dettagliate su tutti gli eventi e i musei aperti della rete sul sito: www.museidimaremma.it