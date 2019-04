Alla scoperta del Lazio. 'Dagli Etruschi al Rinascimento'

Visita guidata gratuita a Viterbo.



Viterbo: Con “Alla scoperta del Lazio” si conclude un viaggio tra i comuni che hanno concorso al titolo "Città della cultura del Lazio 2019" . Un'importante partecipazione che si è deciso di valorizzare con un weekend a loro dedicato. Fino al 7 aprile, visite guidate, degustazioni, trekking e laboratori in tutta la regione.

Anche Viterbo rientra tra i comuni partecipanti, con una visita guidata per conoscere la Città dei Papi dalle origini, domenica 7 aprile alle 10,30.



Dagli Etruschi al Rinascimento, un viaggio tra immagini e immaginari di una città. Un viaggio affascinante tra miti, leggende e storia della città di Viterbo. Etruscologia, Medioevo, Rinascimento per una visita imperdibile e adatta a tutti, a cura di Valentina Berneschi.



Appuntamento alle ore 10.30, presso l'Ufficio Turistico di Viterbo in piazza Martiri d'Ungheria. La visita è completamente gratuita.



Per maggiori info, 0761 226427 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .