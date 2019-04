Al via la stagione teatrale al Teatro comunale dei Concordi

Domenica 7 aprile si apre il sipario con Simone Cristicchi.



Roccastrada: Il Teatro comunale dei Concordi di Roccastrada è pronto ad accogliere la stagione teatrale 2019. Il sipario si aprirà domenica 7 aprile, alle ore 21:00, con Simone Cristicchi nel suo Manuale di volo per uomo, primo appuntamento del cartellone promosso da Comune e di Roccastrada e Fondazione Toscana Spettacolo onlus

che andrà avanti fino a martedi 7 maggio portando sul palcoscenico, tra gli altri, Fiona May, Marta Cuscunà e Lella Costa.



Manuale di volo per uomo, è una favola metropolitana ricca di emozioni, musica e poesia: Simone Cristicchi è Raffaello, un quarantenne rimasto bambino, che ama dipingere un mondo tutto suo, contare le lettere che formano le parole delle frasi, camminare seguendo una indecifrabile traiettoria. Tramite il suo Manuale di volo per uomo cerca di trovare il suo posto nel mondo, dove sentirsi meno solo.



Già per questa prima rappresentazione si prevede il “sold out” anche grazie all’ennesimo record di abbonamenti raggiunto quest'anno dalla stagione teatrale con un numero di 131 tagliandi, superando quello già conquistato nella stagione 2018.