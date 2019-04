Pasqua... al Museo!

Grosseto: Durante le vacanze pasquali rimanete in città e siete alla ricerca di attività istruttive ma, al tempo stesso, divertenti per i vostri figli?

Il Museo di Storia Naturale della Maremma offre l'opportunità di far vivere ai vostri ragazzi esperienze piacevoli insieme ad altri coetanei per scoprire la Natura del nostro territorio. In questi giorni sono aperte le iscrizioni per partecipare alle attività di "Pasqua... al Museo!"





19 aprile ore 20.30

Sogni d’oro al museo

Torna uno degli eventi del museo più attesi e questa volta i ragazzi si cimenteranno con un'attività dedicata agli aspiranti ornitologi per scoprire i principi fisici del volo e imparare a riconoscere dal canto alcune specie di uccelli presenti in Maremma.

Dedicato a ragazzi di 7-12 anni.



23 aprile ore 16.00

Uova e nidi di primavera

Un' attività tra scienza e creatività per riconoscere uova e nidi di specie che vivono nei diversi ambienti naturali e a seguire un laboratorio di... uova colorate!

Laboratorio dedicato a bambini 5 - 10 anni.



24 aprile ore 16.00

La città vista con gli occhi del geologo

Avete mai pensato di partecipare ad un laboratorio “archeo-geologico”?

Potrete scoprire con quali materiali litici sono stati costruiti i monumenti più significativi della nostra città, da dove provengono e a quali formazione rocciose appartengono. È compresa un'uscita per le vie del centro.

Dedicato a ragazzi di 7-12 anni.



Le attività sono su prenotazione e a pagamento.

Saranno attivate solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.



PER INFORMAZIONI, COSTI E PRENOTAZIONI telefonare al numero 0564 488571 (mar-sab 9,00-13,00) o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.