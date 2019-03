'Senza Titolo' inaugura la mostra che non dice ciÃ² che espone

'Senza Titolo' inaugura la mostra che non dice ciò che espone

Massa Marittima: Domani, Sabato 30 marzo, alle ore 17:00 inaugura SENZA TITOLO, una collettiva che riunisce otto artisti, riconoscibili per tendenze, personalità, espressività, tecniche molto diverse tra loro, che ha l’intento dichiarato già dall’inizio di NON dare alcuna indicazione su quanto viene messo in esposizione.

Partendo dalla scelta libera e intuitiva di ogni Autore, arriviamo a scoprire il significato delle opere solo nel momento in cui le abbiamo davanti, quasi tutte di grande formato, tutte comunque assolutamente inaspettate.

E’ una sorpresa che il curatore, d’accordo con ciascun artista, vuole fare a chi frequenta abitualmente la Galleria e anche a chi, magari attratto da questa mancanza di elementi a disposizione, vorrà passare per dare uno sguardo e rimanere, perché no, favorevolmente colpito.

Una curiosità che diventa ricerca… Una sorpresa che si rivela alla fine scoperta di un mondo, quello dell’artista che si mette di fronte all’occhio critico del pubblico con il coraggio della sua creatività.



Espongono: Letizia Bartoli, Beatrice Bartoli, Marco Bruni, Bertram Biersack, Angela Casagrande, Carla Moscatelli, Patricia Nattino, Claudio Ulivelli



La mostra rimane aperta fino al 5 aprile, tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 19.00.