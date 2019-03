Letture ad alta voce

Sabato 23 marzo - ore 17:00 - Libreria delle Ragazze a Grosseto.



Grosseto: Ritorna alla Libreria delle Ragazze l’appuntamento mensile con l’arte del racconto. Luciana Fortini leggerà “ad alta voce”, e per questo sabato ha scelto due autrici, una grande classica e una contemporanea. Katherine Mansfield, amatissima per i suoi innumerevoli e straordinari racconti, e per la sua breve ma intensa vita all’inizio del Novecento tra la nuova Zelanda, dove era nata, Londra e Parigi.

La seconda autrice sarà l’ateniese Angelika Riganatou, che vive nel nostro paese fin da bambina, nelle Marche, di professione veterinaria on the road, ed è autrice di L’ospite di Olga e Mondo animale. Un thè accompagnerà il pomeriggio dedicato alla lettura.