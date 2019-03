I flautisti del Polo Bianciardi in tour con la Rete Regionale Flauti Toscana

Da Montefiascone (VT) a Ostia antica: due concerti in programma.



Grosseto: La rete Regionale Flauti Toscana, nata in Toscana ad opera dei docenti Gloria Lucchesi e Antonio Barsanti, si è progressivamente ampliata con l’inclusione di ben venti istituzioni scolastiche, anche di altre regioni, arrivando a comprendere ben 177 partecipanti fra studenti delle classi di flauto e docenti di Scuole Medie a Indirizzo Musicale, Licei Musicali e Conservatori.



Anche il Liceo Musicale “Luciano Bianciardi” di Grosseto ha aderito e partecipa attivamente alla progettazione, con risorse, studenti flautisti e la professoressa di flauto Jana Theresa Hildebrandt.



I progetti della Rete Regionale Flauti Toscana nel corso degli anni sono sempre stati accolti e sostenuti da ogni insegnante delle scuole aderenti, questo ha permesso di trasmettere agli studenti l’esperienza formativa di un lavoro condiviso per un comune obiettivo, vivendo insieme esperienze di grande valore non solo didattico, musicale e artistico, ma anche e soprattutto umano e sociale.



Quest’anno l’attività concertistica della Rete vedrà anche la realizzazione di un piccolo tour, realizzato grazie al Bando delle Arti, che porterà i 145 ragazzi della Rete nel Lazio.



Il primo concerto si svolgerà il 20 marzo alle 17:00 nella Chiesa di San Flaviano a Montefiascone, il secondo il 21 marzo alle 11:00 presso il Teatro Romano del Parco Archeologico di Ostia Antica.



Dopo il record mondiale del concerto per orchestra di flauti più grande realizzato a Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste, i flautisti del Liceo Musicale Bianciardi sono di nuovo on Tour.