‘ITS ALL ABOUT LOVE’ DI STEFANO LOTUMOLO ALLA LIBRERIA QB

Grosseto: La libreria QB – Viaggi di carta (piazza Pacciardi, 1 – ex Piazza della Palma) a Grosseto, scopre il mondo del fotografo Stefano Lotumolo.

Domani, giovedì 7 febbraio alle 18, viene presentato il libro “Its all about love” (ed. Ouverture) che volutamente al suo interno non ha fotografie ma che parte da una mostra fotografica che ha girato l’Italia e rappresenta una riflessione dell’autore sulla sua vita e sulle sue esperienze personali.

Fotografo lucchese freelance, dal novembre 2015 Lotumolo ha iniziato a viaggiare per il mondo, visitando prevalentemente Africa, Asia e Australia.

Il libro fa parte di un più ampio progetto che prende lo stesso nome del libro e che consiste in una tournée di mostre fotografiche che hanno toccato diverse città italiane con lo scopo di sensibilizzare e far conoscere diverse parti del mondo mostrando luoghi e persone in momenti di vita quotidiana.

Attraverso le foto l’autore ha cercato di trasmettere un messaggio d’amore e di condivisione tra culture, con la speranza che le diversità siano percepite come valore aggiunto e non come limite.

Ad agosto scorso, il progetto è diventato anche un film girato in parte in Tanzania e le cui riprese si sono concluse a ottobre in Toscana.

“Finalmente – spiega Lotumolo parlando del libro – sono riuscito a rielaborare i tanti pensieri ed appunti che durante i viaggi annotavo su quaderni improvvisati. Ho deciso di mettere a nudo i miei sentimenti descrivendo i momenti più significativi di tre anni di viaggi”.