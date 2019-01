“Così è se vi pare”: doppio appuntamento al Teatro degli Industri

Giuseppe Battiston e Maria Paiato, interpreti principali dell’opera di Pirandello, in scena martedì 29 e mercoledì 30 gennaio alle 21, si raccontano al pubblico

Grosseto: Giuseppe Battiston e Maria Paiato incontrano il pubblico mercoledì 30 gennaio nel ridotto del Teatro degli Industri, dove racconteranno “Così è se vi pare”, la commedia di cui sono interpreti principali.

L’opera, il noto testo di Luigi di Pirandello, andrà in scena al Teatro degli Industri in due date consecutive: martedì 29 e mercoledì 30 gennaio, la sera stessa dell’incontro con gli attori. Una commedia amara con toni da thriller, diretta da Filippo Dini, dove nulla è come sembra. Oltre ai due protagonisti, altri interpreti sono Francesca Agostini, Mauro Bernardi, Andrea Di Casa, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Ilaria Falini, Mariangela Granelli, Orietta Notari, Maria Paiato, Nicola Pannelli e Benedetta Parisi.

La commedia. A distanza di un secolo, la commedia che Pirandello ha scritto nel 1917 è una metafora sull’incertezza delle relazioni. Protagonisti sono il signor Ponza, la suocera e la moglie, che nessuno vede mai: una famiglia fuori dagli schemi, che adotta un comportamento anormale, contraddice il buon senso e si prende gioco delle regole codificate dal vivere civile. È un gioco, appunto, dove tutto è sottile commedia, racconto tagliente tra realtà e finzione. Filippo Dini, regista e attore pluripremiato, affronta questa commedia con un cast giovane, affiatato e compatto.

La trama. In una cittadina come tante, un uomo, la suocera e la moglie che nessuno vede mai sono i protagonisti di un mistero che Luigi Pirandello costruisce con maliziosa abilità. L’ambientazione rassicurante del salotto borghese fa da sfondo all’enigma del signor Frola: è la seconda moglie quella che tiene nascosta in casa, per evitare alla suocera lo shock di ricordare la morte della figlia, la prima consorte? Oppure questa è veramente la prima moglie, che la follia del marito scambia per un’altra donna? E’ un mistero che porta i due protagonisti a divenire le vittime della curiosità di una società provinciale ma, senza cadere nella trappola, ne mettono in crisi le certezze, i tabù della conoscenza, che sono i luoghi comuni non di ciò che è ma di ciò che appare. La signora Flora e il genero raccontano una propria versione dei fatti, mentre tutto intorno gli altri inseguono un’ipotetica verità.

Informazioni: Tel. 0564 488064/794 - Cell. 334 1030779 - www.comune.grosseto.i Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. www.toscanaspettacolo.it

Prezzi: Platea e palchi centrali: 18 euro intero e 16 euro ridotto. Palchi laterali: 16 euro intero e 14 euro ridotto.

Loggione posto unico: 13 euro.

Riduzioni e agevolazioni:

Under 30 e studenti medie e superiori: posto unico 10 euro

Speciale Università della Toscana: posto unico 8 euro