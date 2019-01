Scuola: ‘Pianeta Galileo’

Al Polo Manetti-Porciatti, si studia la Fisica nel cinema

Grosseto: Il Polo Tecnologico “Manetti - Porciatti “ di Grosseto si conferma essere una eccellenza in campo scientifico. Infatti, nell’ambito del progetto "Pianeta Galileo" promosso dalla Regione Toscana per la diffusione del sapere scientifico presso le scuole superiori di secondo grado, nei giorni scorsi gennaio presso l'aula magna dell’Istituto, è stato organizzato un incontro con Franco Bagnoli, professore associato di Fisica teorica della materia presso l'Università di Firenze dipartimento di Fisica e Astronomia, dal titolo"La Scienza e i Film: viaggi spaziali".

L'incontro ha interessato la prima dell'indirizzo CAT (Geometri) con percorso quadriennale le classi seconde del Tecnico Industriale ed è stato improntato sulla applicazione delle leggi della fisica in ambito cinematografico con i trucchi e gli artifici che consentono di simulare l'assenza di gravità.

Analizzando pellicole come "Una donna sulla luna" di Fritz Lang del 1929, fino ad "Apollo 13" passando da "2001 Odissea nello spazio" il professore ha fornito informazioni storiche e scenografiche che hanno consentito la realizzazione dei lungometraggi. “Il percorso didattico - conclude il dirigente scolastico, Antonella Baffetti - proseguirà ancora, il 21 febbraio prossimo, quando il professor Davide Poli dell'Università di Pisa esporrà una lezione riguardante l'Energia di ieri, oggi e "forse" di domani, un tema di grande interesse per gli studenti, come tutti quelli organizzati grazie al lavoro dei docenti di Fisica che insegnano nel nostro Istituto.”