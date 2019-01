Teatro Caffeina sbarca a Pitigliano

Al via la stagione teatrale di prosa al Teatro Salvini.

Partita la campagna abbonamenti. Primo spettacolo il 13 gennaio: inizia Enrico Lo Verso con “Uno, nessuno e centomila”.

In cartellone anche Moby Dick, Stefano Masciarelli e Massimo Wertmuller.



Pitigliano: Prende il via la stagione teatrale di prosa 2018/2019 al Teatro Salvini di Pitigliano, promossa dal Comune in collaborazione con Fondazione Caffeina Cultura. La campagna abbonamenti è iniziata da giovedì 20 dicembre, mentre il primo spettacolo si terrà il 13 gennaio con Enrico Lo Verso in “Uno, nessuno e centomila”. Una stagione di 5 date - più una proposta specifica per i bambini - animerà la scena di un teatro bello e storico in uno dei borghi più caratteristici della Toscana.



“Siamo un’amministrazione comunale giovane, con una grande voglia di rinnovare e di investire in cultura – spiega il sindaco Giovanni Gentili – riconosciamo il teatro come esperienza centrale nella crescita culturale della comunità, e per questo abbiamo scommesso anche sul laboratorio per bambini. Un grazie particolare all’assessore Irene Lauretti e alla consigliera Monica Moretti, che hanno puntato molto su questo progetto nuovo e stimolante. Legare la nostra stagione a Fondazione Caffeina Cultura significa poter contare su una direzione artistica di alto livello e su una proposta di qualità, grazie al lavoro del direttore Annalisa Canfora. Il Teatro Salvini è un punto di riferimento per tutto il territorio, dai comuni della Maremma grossetana all’alto Lazio, e può diventare un polo di attrazione e scambio culturale per persone di tutte le età”.



“Pitigliano in scena. Che la festa cominci” è il nome scelto per proporre ai cittadini e agli appassionati la migliore prosa nazionale in una formula che ha a cuore la prossimità ed è appassionata al territorio - dichiara Annalisa Canfora, direttrice artistica di Teatro Caffeina - uno stile pensato per un teatro che possa parlare alla gente ed emozionare le persone, sempre garantendo proposte di eccellenza e qualità. E’ con questo obiettivo che abbiamo scelto i titoli della stagione: partiremo con Enrico Lo Verso che porterà a Pitigliano un grande classico, ‘Uno, nessuno e centomila’, spettacolo che ha già avuto un grande successo in tutta Italia, oltre che nella sua data viterbese”.



Tutti gli spettacoli della stagione teatrale di Pitigliano si terranno la domenica pomeriggio, alle ore 17 e 30: primo appuntamento, dunque, il 13 gennaio con “Uno, nessuno e centomila”, spettacolo che non ha bisogno di presentazioni, con Enrico Lo Verso per la regia di Alessandra Pizzi su testo di Luigi Pirandello; il 27 gennaio arrivano a Pitigliano le risate e l’ironia di Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio con “Stavamo meglio quando stavamo peggio”, uno sguardo divertente e scanzonato su di un’Italia passata, forse più allegra, che sapeva ridere e giocare. Il 24 febbraio una delle più apprezzate pièces delle scene contemporanee, le storie create dalla penna di Vincenzo Cerami con le musiche originali di Nicola Piovani: Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo portano in scena i personaggi, un po’ maschere e un po’ realtà, de “La gente di Cerami”.

Il 10 marzo arriva a Pitigliano la grande letteratura divenuta prosa d’impatto con “Moby Dick – La bestia dentro”: il titolo di Melville grazie all’acclamato lavoro sui testi e sulla regia di Davide Sacco diventa una proposta ad immersione totale, uno spettacolo poetico adatto ad adulti, bambini e famiglie. La storia del nostro presente sarà poi al Salvini il 31 marzo con “Cabaret Sacco e Vanzetti”, di Michele Santeramo per la regia di Giampiero Borgia, che porta in scena in modo originale la storia dei due anarchici italiani giustiziati all’inizio del XX secolo negli Stati Uniti dopo esser divenuti protagonisti di un circo mediatico e giudiziario.



Completa l’offerta lo spettacolo per i bambini, pensato per le scuole del territorio di Pitigliano: “Alice nel paese delle meraviglie”, di e con Chiara de Bonis.

Abbonamenti e prevendita presso IAT 0564 617111 – 3500382685 Martedì ore 10-12; giovedì ore 15 - 17; venerdì ore 10 -12. Al teatro Salvini il giorno prima degli spettacoli ore 10:30-12:00 e 15.30-18:00

Biglietto Unico: intero platea 12 euro; ridotto platea 10 euro; intero galleria 10 euro; ridotto galleria 8 euro. Under 12: 4 euro.

Prezzo abbonamenti a 5 spettacoli: intero platea 50 euro: ridotto platea 40 euro. Intero galleria 45 euro; ridotto galleria 35 euro. Hanno diritto alle riduzioni gli under 25 e gli over 65.

Prezzo biglietto teatro per ragazzi: 3 euro.