Le Donne di Magliano alla Fondazione Il Sole

Grosseto: Giovedì 8 novembre alla Fondazione Il Sole di Grosseto si svolgerà una serata di musica e parole dal titolo "Il canto corale di una comunità", con il concerto del coro di musica popolare "Le Donne di Magliano" e le parole di vari autorevoli ospiti che parleranno sotto diversi punti di vista del rapporto fra la musica, intesa come espressione artistica e come valore identitario, e il territorio dove nasce e si esprime un progetto musicale.

Le Donne di Magliano, dirette da Carla Baldini, presenteranno dal vivo, per la prima volta a Grosseto, il disco d'esordio "Donne che cantano le Donne", uscito ad inizio 2018 e distribuito da Believe Music, dopo sei anni dalla nascita del coro.

Il progetto "Le Donne di Magliano" nasce infatti nella primavera 2012, come coro-laboratorio di musica popolare all'interno di Vox Mundi Festival e nelle intenzioni della sua ideatrice e direttrice artistica del festival, Carla Baldini, avrebbe dovuto concludersi con la partecipazione del coro ad un concerto di Ginevra Di Marco. Ma dopo il debutto con "Donna Ginevra" le donne - tutte residenti nel Comune di Magliano in Toscana - decisero di non interrompere quella che per la maggior parte di loro era un’esperienza del tutto nuova e continuarono a cantare insieme, a crescere come progetto artistico, a sentirsi comunità. Negli anni le Donne di Magliano si sono esibite in teatri, piazze e arene estive prima in Toscana e poi in tutta Italia. Hanno incontrato e collaborato con grandi artisti come gli attori David Riondino e Pamela Villoresi e personaggi della musica popolare italiana del calibro di Ambrogio Sparagna, Riccardo Tesi e Maurizio Geri, Le Mondine di Novi.

Ad inizio 2017 cominciano a registrare il loro primo disco, un progetto originale intitolato "Donne che cantano le Donne”, una sorta di "concept album" che presenta una galleria di donne toscane, fra storia e leggenda. Per realizzarlo lanciano un crowdfunding sulla piattaforma web Musicraiser: la raccolta fondi riscuote un grande successo e le Donne di Magliano ottengono anche un contratto discografico con Believe, il più importante distributore digitale italiano. Il disco esce all'inizio del 2018 - impreziosito dalla presenza di ospiti illustri che avevano già collaborato con il gruppo: David Riondino, Pamela Villoresi, Maurizio Geri e Riccardo Tesi - e viene recensito dalle più importanti testate giornalistiche specializzate e non.

La storia di questo particolare coro, composto da 3 generazioni di donne, dai 13 ai 70 anni, sarà raccontata dagli interventi di Massimiliano Frascino (presidente della Fondazione Il Sole), Francesco Gentili (consigliere Tema Vita, Roberta Lepri (scrittrice), Doriana Melosini (Comune di Magliano in Toscana - Consigliere delegata alla Cultura), Sasha Naspini (scrittore). Sarà un racconto in forma scenica: gli interventi saranno infatti inseriti nella trama narrativa del concerto, come note a piè di pagina di alcune canzoni.

L'appuntamento con le Donne di Magliano è alle 21.15 (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili); la serata è nell’ambito della rassegna "Diversa Cultura" curata per la Fondazione Il Sole da Roberta Lepri ed è stata realizzata con il contributo di Cesvot.