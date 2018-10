Il Museo di storia naturale insegna a riconoscere le orme dei mammiferi

Sabato 27 ottobre un'altra giornata dedicata alla citizen science: teoria ed escursione.



Grosseto: La citizen science torna protagonista degli eventi organizzati dal Museo di storia naturale della Maremma. L'appuntamento, aperto a tutti, con la scienza partecipata dai cittadini è per sabato 27 ottobre a partire dalle 10 nella sede della struttura museale gestita da Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5 a Grosseto, e sarà dedicato a imparare a riconoscere le impronte che lasciano sul terreno le diverse specie di mammiferi.

La giornata comincerà alle 10 con un incontro nella sala conferenza del museo: il direttore Andrea Sforzi e l'esperto Toni Romani terranno una lezione introduttiva ai partecipanti. A seguire, a partire dalle 15, tutti fuori per una passeggiata alle porte della città alla ricerca di tracce e impronte di mammiferi, per mettere in pratica sul campo quanto imparato durante la mattinata. «Questo – dice il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi – è l'ultimo incontro di citizen science previsto dal calendario degli eventi del museo per il 2018. Una serie di appuntamenti che ha confermato il grande successo ottenuto negli anni passati. E anche stavolta si tratta di un appuntamento particolarmente interessante, visto che impareremo a conoscere tracce e impronte con le quali chiunque può imbattersi semplicemente in una passeggiata alle porte della città. Al termine, come di consueto, forniremo a tutti i partecipanti un attestato e una miniguida con tutte le nozioni imparate nel corso della giornata». Il corso è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Per iscriversi rivolgersi al Museo di storia naturale della Maremma (telefono 0564 488571).