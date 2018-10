‘Le Parole Giuste’

“I mezzi di informazione come opportunità di contrasto agli stereotipi e alla cultura della violenza maschile e di genere”

Grosseto: Quante volte di fronte a un caso di violenza su una donna abbiamo letto sui giornali o ascoltato in tv parole come raptus, gelosia, depressione o “amore malato”, per dare un nome all’aggressività maschile? Come se nascondersi dietro parole con una carica emotiva fosse la via più facile e consolidata.

Abitudine, pigrizia, pregiudizio? L’Associazione Olympia de Gouges e i Centri antiviolenza di Orbetello e Grosseto lanciano l’iniziativa di un corso – in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Toscana – per analizzare il linguaggio dei media sul tema. Obiettivo, iniziare una collaborazione tra il mondo della comunicazione e le esperte dei Centri antiviolenza per contrastare la cultura della violenza maschile sulle donne.

Relatori: Sabrina Gaglianone, presidente dei Centri antiviolenza di Grosseto e Orbetello, Luca Mantiglioni, dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giuliana Gentili, attivista Centro antiviolenza. Nadia Somma e Luca Martini parleranno del loro libro Le parole giuste. Come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne.

Il corso è rivolto ai giornalisti. La partecipazione è aperta al pubblico, nei limiti della capienza della sala; per informazioni rivolgersi alla segreteria del Centro antiviolenza di Grosseto, tel. 0564 413884.

Lunedì 22 ottobre ore 15-19 Banca Tema – Sala Marraccini, Corso Carducci 14 – Grosseto