Stagione teatrale, prosegue la campagna abbonamenti

Da lunedì 15 ottobre la vendita per i nuovi abbonati



Grosseto: Prosegue la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale del Comune di Grosseto in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo onlus.



Chiusa con successo la fase della conferma degli abbonamenti della passata stagione, da lunedì 15 ottobre inizia la vendita per i nuovi abbonati. I singoli biglietti, invece, si potranno acquistare in prevendita dal 24 ottobre fino al giorno prima di ogni rappresentazione.

Per l'acquisto in prevendita ci si può collegare al sito del Comune (www.comune.grosseto.it, dalla home page, nella sezione Teatri di Grosseto), sui circuiti Box office e Ticket one o recandosi nelle rivendite autorizzate: a Grosseto da Bartolucci Export in via dei Mille, all'Ipercoop centro commerciale Maremà e alla tabaccheria Amoroso in piazza del Mercato, mentre a Follonica alla Coop di via Chirici o alla Pro Loco in via Roma.

Inoltre è possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli direttamente al botteghino del teatro, in cui si svolge la rappresentazione il giorno stesso dello spettacolo, dalle 19 alle 21.



“L'interesse mostrato dai cittadini per la nuova stagione teatrale è davvero entusiasmante e ci stimola a proseguire su questa strada – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -; sono state molte di più quest'anno le riconferme e già ci sono state molte manifestazioni d'interesse per gli abbonamenti nuovi.

Siamo orgogliosi del lavoro finora fatto e dell'impegno profuso dagli uffici oltre che della preziosa collaborazione di tanti soggetti, pubblici e privati, che ci sostengono nell'allestimento del cartellone teatrale. Su tutte la Fondazione Toscana spettacolo onlus partner storico del Comune per il teatro, ma anche la banca Monte dei Paschi di Siena, vicina all'amministrazione comunale anche nella realizzazione della nuova Stagione teatrale così come da sempre impegnata al fianco dell'ente per altri progetti in ambito sociale, economico e culturale”.



Info: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4041.