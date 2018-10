â€˜Art Bonusâ€™, al via la terza edizione del Concorso

‘Art Bonus’, al via la terza edizione del Concorso

In gara 115 progetti in 15 regioni italiane. Presente Massa Marittima con la Fonte dell'Abbondanza

Massa Marittima: Giovedì 4 ottobre a Lucca, nel corso della XIV edizione di LuBeC - Lucca Beni Culturali, è stata lanciata la terza edizione del Concorso "Progetto Art Bonus dell'anno" 2018.

L'iniziativa, promossa da Ales S.p.A. (Società responsabile del programma di gestione e promozione dell'Art Bonus per conto del Ministero per i beni e le attività culturali) e Promo PA Fondazione – LuBeC, è nata con l’obiettivo di dare valore all'impegno di quanti, mecenati ed enti, si prendono cura del patrimonio culturale del Paese con progetti di recupero e valorizzazione attraverso l'Art Bonus. Il premio consiste in un riconoscimento simbolico che verrà conferito all'ente vincitore e ai mecenati con cerimonia pubblica.

Per votare i progetti in concorso basta un semplice click sul sito www.concorsoartbonus.it (non è necessaria la registrazione). È possibile votare fino al 6 gennaio 2019 esprimendo un’unica preferenza per ciascun progetto. Il vincitore sarà eletto dalla Giuria Popolare composta da tutti coloro che voteranno online per il concorso.

L'edizione 2018 del concorso riguarda più progetti, più regioni, con un incremento di progetti nel sud Italia e l'ingresso di nuovi enti di spettacolo dopo l'estensione della norma avvenuta a fine 2017.

115 i progetti a concorso in 15 regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Tra i progetti anche quello di Massa Marittima dal titolo "L'albero della fecondità" e che ha permesso il restauro della celebre Fonte dell'Abbondanza, uno dei monumenti più importanti della città.. "Partecipare a questo concorso rappresenta per noi un motivo d'orgoglio - ha dichiarato l'assessore alla cultura Marco Paperini, presente questa mattina a Lucca - perché rappresenta un riconoscimento sulle buone pratiche che il Comune ha messo in campo nel settore dei beni culturali. Quando abbiamo scelto di partecipare all'Art Bonus lo abbiamo fatto per due obiettivi: avere una visibilità nazionale e un ritorno in termini economici per il restauro della Fonte dell'Abbondanza. Con questo riconoscimento, e la visibilità che avremo per tre mesi, significa che abbiamo centrato tutti e due gli obbiettivi". La votazione online è gratuita e tutti possono partecipare cliccando sul sito del concorso: www.concorsoartbonus.it

L’Art Bonus è la misura fiscale varata nel 2014 per favorire il mecenatismo culturale e della quale ad oggi hanno beneficiato oltre 1.400 enti, più di 9.000 mecenati, per un totale di oltre 1.700 interventi su tutto il territorio nazionale e una raccolta complessiva che ha superato la soglia dei 280 milioni di euro raccolti.