'Vitozza bene prezioso da tutelare e valorizzare'

Sorano: E' il titolo di un'iniziativa in programma sabato 6 ottobre con inizio alle 15:30 alla Rotonda di San Quirico promossa dal Comune di Sorano in collaborazioe con la Pro Loco di San Quirico. Con il contributo dei professori Carmela Crescenzi (Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze) e Federico Selvi (docente di Botanica Ambientale dell'UniFi)e del dottor Paolo Stefanini, responsabile della Regione Toscana per le aree protette e naturalistiche della provincia di Grosseto, si vuole sottolineare le molteplici caratteristiche dello straordinario sito di Vitozza, la "città di pietra" il piu' importante insediamento rupestre dell'Italia centrale, dal grande valore storico-archeologico ma anche naturalistico e ambientale con una flora e una fauna spesso rare.



Da qui la necessità di un'efficace e continuativa opera di tutela e di valorizzazione salvaguardando le sue specificità.

Dopo il saluto del sindaco Carla Benocci e di Matina Giulietti, giovane presidente della Pro Loco di San Quirico, da poco costituita, introdurrà Lara Arcangeli, responsabile dell'ufficio cultura e turismo del Comune.

Quindi i contributi dei tre esperti e, dopo la discussione, le conclusioni del vicesindaco e assessore alla cultura e turismo

Pierandrea Vanni.

Al termine la Pro Loco offrirà un buffet.

Nei giorni seguenti un gruppo di studenti del Dipartimento Architettura che seguono il corso di disegno del paesaggio, faranno lezione dal vivo nel sito di Vitozza con la professoressa Crescenzi.