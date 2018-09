Libri: ‘Guelfi e Ghibellini nella Toscana dei secoli XIII e XIV’

Presentazione lunedì 24 settembre alle 17, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, con il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani

Firenze: Appuntamento in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 - Firenze), lunedì 24 settembre alle 17, per la presentazione del volume Guelfi e Ghibellini nella Toscana dei secoli XIII e XIV, catalogo della mostra allestita da La Condotta – associazione fiorentina di ricerca e ricostruzioni storiche.

Ai saluti del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani seguiranno gli interventi di Serge Noiret, dell’Istituto universitario europeo, presidente dell’associazione italiana di Public History; Guido Vannini, dell’Università degli studi di Firenze; Susanne Probst, dell’Università degli studi di Catania.

Parteciperanno i curatori del libro Ugo Barlozzetti e Paolo Coturri. La mostra “Guelfi e Ghibellini nella Toscana dei secoli XII e XIV” ospitata negli spazi del Museo del figurino storico di Calenzano, presenta per la prima volta il catalogo dall’associazione fiorentina di ricerca e ricostruzioni storiche “La Condotta”.

Il volume illustra due secoli di scontri in Toscana con miniature e illustrazioni realizzate dai pittori dell’Associazione e attraversa le quattro battaglie di Montaperti, Campaldino, Altopascio e Montecatini.