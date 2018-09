Al Museo archeologico in scena la ‘Giornata degli Etruschi’

Sabato 22 settembre, dalle 18 alle 21 performance musicale e laboratorio



Grosseto: E’ in arrivo la “Giornata degli Etruschi”, l'iniziativa promossa dal Consiglio regionale della Toscana e organizzata insieme al Comune di Grosseto per sabato 22 settembre.



Al Museo archeologico dalle 18 alle 21 andrà in scena l'“Archeologia sonora sperimentale” con un laboratorio di fusione del bronzo, durante il quale saranno creati alcuni strumenti musicali; si terrà inoltre una performance di canti etruschi dedicati al dio Fufluns.

Partecipano al laboratorio-spettacolo, intitolato “Vieni oh Fufluns”, i Rasenna echos con Francesco Landucci agli strumenti antichi ed elettronica, Cinzia Murolo per i testi e Sabina Manetti, voce e arrangiamento testi.

L'iniziativa si svolgerà in piazza Baccarini di fronte al Museo archeologico. Seguirà un aperitivo accompagnato da note musicali etrusche. L'ingresso è gratuito.

Info: tel. 0564/488752 – 760; http://maam.comune.grosseto.it.