Alla 3^ ‘ Festa del Cinema di Mare’ un omaggio al documentarista Folco Quilici con la proiezione di ‘Oceano’

La pellicola, firmata d al noto documentarista Folco Quilici, recentemente scomparso, sarà proiettata alla presenza del figlio, il regista Brando Quilici e presentata da Piero Pruneti, direttore della rivista Archeologia Viva.

Alle 21.15 la proiezione del cortometraggio “Lu Piscatori” di Simone Marangi, in concorso per il Premio Mauro Mancini.

Castiglione della Pescaia: Sarà la proiezione di “Oceano” venerdì 14 settembre alle 21.45 presso il cinema Castello (via Calvino, 1) l’omaggio che, durante la terza giornata, la Festa del Cinema di Mare vuole dedicare al noto documentarista Folco Quilici, recentemente scomparso, alla presenza del figlio, il regista Brando Quilici.

Il film racconta di una leggenda polinesiana secondo cui il giovane Tanai con la sua fragile imbarcazione vaga alla ricerca dell'isola dei sogni in cui piantare l'albero del pane che reca con sé a bordo. Tanai, dopo varie peripezie, naufraga ma viene salvato da uno scienziato di una base statunitense. Presenta Piero Pruneti, direttore di “Archeologia viva”.

La festa del Cinema di Mare è a cura di Quelli dell’Alfieri, con la direzione artistica di Claudio Carabba, promosso dal Comune di Castiglione della Pescaia, con il supporto di RRD – Roberto Ricci Designs e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Festival dei Popoli, Clorofilla Film Festival di Legambiente e il Club Velico di Castiglione della Pescaia.

Le proiezioni inizieranno alle 18.30 presso presso la Biblioteca Italo Calvino (piazza Garibaldi) con “Mare verticale”, il documentario dello scrittore Marco Ferrari, che sarà presente in sala, che prende spunto dall’omonimo libro. Il giornalista e scrittore spezzino ritrae la storia di tratto ligure molto frequentato: quello che va dalle Cinque Terre a Bocca di Magra, raccontandone i momenti di splendore (fu per anni “buen retiro intellettuale italiano”) e il suo declino (a oggi preda di un turismo di massa).

Alle 21.15 al cinema Castello, in programma la proiezione di “Lu Piscatori” di Simone Marangi, il terzo cortometraggio finalista della seconda edizione del premio cinematografico “Mauro Mancini”, intitolato alla memoria del giornalista toscano, storica firma de La Nazione e marinaio appassionato. La pellicola racconta il viaggio di Davide e di Michele, pescatore cantastorie, alla ricerca dell’oro sparso dal sole sulla superficie dell’acqua.

EVENTI COLLATERALI

Durante tutta la durata del festival, presso il cinema Castello (via Calvino, 1), sarà possibile visitare la mostra “Onde” di Ray Collins, fotografo australiano che cattura la magia delle onde, dove l’acqua e la luce si fondono solo per un momento (in collaborazione con RRD - Roberto Ricci Designs).

Ingresso: Per gli incontri, le letture, i concerti e le proiezioni pomeridiane l’ingresso è gratuito; per le proiezioni e gli eventi al Cinema Castello (dalle ore 20,30) l’ingresso è 6 euro, ridotto 5 euro.

Info: http://www.spazioalfieri.it/festa-del-cinema-di-mare-2018/| Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I luoghi del festival: Cinema Castello, via Calvino, 1 (da piazza della Repubblica); Biblioteca Comunale “Italo Calvino”, in piazza Garibaldi; Club velico, Darsena.