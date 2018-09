DILETTANDO, â€˜UN SUCCESSO TELEVISIVO CHE BISSA QUELLO NELLE PIAZZEâ€™. UN GRANDE SPOT PER TUTTA LA MAREMMA.

DILETTANDO, ‘UN SUCCESSO TELEVISIVO CHE BISSA QUELLO NELLE PIAZZE’. UN GRANDE SPOT PER TUTTA LA MAREMMA.

Grosseto: Dilettando sbanca anche in Tv. Oltre che a fare il pieno di spettatori nelle piazze che hanno ospitato il programma più coinvolgente dell’estate, anche gli spettatori da casa sono stati davvero molti, come certificato dai dati Auditel e relativi alla sola messa in onda del mercoledì su Toscana TV.

Da essi si evidenzia un numero di contatti attivo per le due ore di messa in onda dalle 21 alle 23 nel mese di agosto, che sfiora le 34mila unità (esattamente sono 33.795). Un numero consistente che certifica in maniera indiscutibile quanto seguito televisivo ha raggiunto la trasmissione condotta da Carlo Sestini. Infatti, se valutiamo che Dilettando viene trasmessa anche da Siena Tv e sul canale 194 si ha la chiara percezione di quanto questo fenomeno abbia assunto connotati davvero ampi. “E’un po’ la ciliegina su una torta che è sempre più buona - commenta il suo ideatore, Carlo Sestini -. Non mi aspettavo un tale risultato e devo dire che mi trova anche un po’ impreparato.

"Sapevo della notorietà conquistata dal programma, come testimoniato dalle presenze nelle piazze, ma una cosa del genere supera le più rosee aspettative e certo ci investe di una grande responsabilità. Un successo che assegno in toto a tutto lo staff che da anni lavora con me. Ma la felicità è doppia perché ciò permette di dare una grande visibilità alla mia terra, perché due ore di trasmissione che ne raccontano il territorio, non ha eguali".

E proprio stasera (mercoledì 12 settembre) alle 21,10 sul canale 18 di Toscana Tv andrà in onda la semifinale di Follonica che sarà replicata sul canale 194 domenica 16 alle ore 21. Venerdì prossimo su Siena Tv (canale 90) alle ore 21 si potrà invece assistere all’altra semifinale, quella di Capalbio che sarà replicata sabato 15 settembre alle ore 12.