Al via l’Orbetello Jazz Festival: la musica conquista la Laguna toscana

Dal 7 al 9 settembre la terrazza della Polveriera Guzman ad Orbetello ospita Roberto Gatto New Quartet, Gege Telesforo e New Talents Jazz Orchestra ft Javier Girotto.

Ad aprire la rassegna un’energica street parade dei giovanissimi della SYB – YOUNG STREET BAND. Nella tre giorni il fotografo Andrea Boccalini condurrà un workshop sulla fotografia jazz, organizzato dall’associazione Imago Orbetello.

(foto Marco Arienti)



Orbetello: Un settembre all'insegna della grande musica jazz in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana: è quanto propone la seconda edizione di Orbetello Jazz Festival, una rassegna voluta dal Comune di Orbetello per la direzione artistica di Paolo Rubei dell'Alexanderplatz Jazz Club di Roma e in collaborazione con la Pro Loco Lagunare Orbetello, che i prossimi 7, 8 e 9 settembre offre tre imperdibili appuntamenti.



Roberto Gatto New Quartet, Gege Telesforo “Soundz for Children” e New Talents Jazz Orchestra ft Javier Girotto sono gli ospiti che si alterneranno nella meravigliosa terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman (via Mura di Levante – Orbetello – GR) che si trasforma in palcoscenico d’eccezione per tre serate piene di emozioni.



Una festa della musica che venerdì 7 settembre inizierà alle ore 18.00 con un’energica street parade per le vie di Orbetello. Protagonisti i giovanissimi della SYB – YOUNG STREET BAND, esperienza nata all’interno del Manciano Street Music Festival che dedica campus musicali ai ragazzi tra i 6 e i 18 anni.



Sarà poi il Roberto Gatto New Quartet ad aprire a rassegna: Roberto Gatto, è uno dei musicisti più rappresentativi e fecondi del jazz italiano. Qui si presenta come leader di un quartetto formato da giovani e talentuosi compagni di palco, tra cui due premi “Top Jazz”, con cui offre un viaggio musicale pieno di ritmo che alterna brani originali a firma di diversi autori a quelli della miglior tradizione jazz e swing. Con Gatto alla batteria si esibiscono Alessandro Lanzoni (piano), Alessandro Presti (tromba), Matteo Bortone (contrabbasso).



Durante il concerto gli spettatori vedranno nascere dal vivo un’opera figurativa di grandi dimensioni grazie al live painting del maestro Marco Filippetti che da diversi anni, si dedica allo sviluppo di un nuovo concetto di improvvisazione in pittura. Uno spettacolo nello spettacolo, unico nel suo genere.



Si prosegue sabato 8 settembre con GeGè Telesforo “Soundz for Children” che in questo nuovissimo concerto invita lo spettatore a compiere una “passeggiata musicale” lenta, divertente, rigenerante e significativa. Uno spettacolo carico di magia, particolarmente energico ed ispirato al futuro, a tutto ciò che sarà “next” per noi e per i nostri figli, partendo dalla “prossima musica”: the next music che GeGé propone in anteprima esclusiva.



Il concerto è dedicato al progetto Soundz for Children (United Musicians for UNICEF) di cui GeGé è inventore e promotore, che si propone di rimuovere tutti gli ostacoli socio-culturali che impediscono un armonioso sviluppo psico-fisico dei bambini attraverso la musica.



Sul palco con GeGè Telesforo (vocal) saliranno Seby Burgio (piano & keys), “Fratello” Joseph Bassi (doublebass), Michele Santoleri (drums). Special guest Max Ionata (sax)



Gran finale domenica 9 settembre con la New Talents Jazz Orchestra, energica big band di 17 elementi diretta da Mario Corvini.



Nella prima parte la New Talents Jazz Orchestra presenta il progetto musicale “Our Monk”, dedicato interamente a Thelonious Monk, artista eclettico e originale, che ha rappresentato la sfera bebop a New York. Dagli anni ’40 ad oggi le sue composizioni sono tra le più suonate nel repertorio jazz, ma gli arrangiamenti pensati e realizzati ad hoc dai giovani talenti dell’orchestra daranno una propria visione della sua musica fuori dagli schemi strutturali.



Nella seconda parte invece la big band avrà come ospite il sassofonista e compositore argentino Javier Girotto per un secondo set all'insegna di un tango jazz in versione orchestrale come non l’abbiamo mai sentito.



Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.30. Per informazioni 0564 860447