'Seconda semifinale di Dilettando stasera in piazza a Capalbio’

Capalbio: La trasmissione più brillante e spensierata dell’estate arriva stasera (sabato 01 settembre) al suo secondo appuntamento conclusivo in attesa della finalissima di Grosseto, prevista al Teatro Moderno il 15 settembre.

La semifinale di Capalbio è ormai una tradizione che si rinnova da anni grazie alla amministrazione comunale che ha ospitato almeno sette semifinali e una finale della popolare trasmissione di Siena Tv e Toscana Tv, condotta da Carlo Sestini. “Quest’anno abbiamo deciso di riportare la semifinale nella cornice di piazza Magenta - spiega il sindaco Luigi Bellumori - dove è stata fatta nei primi anni. Qui a partire dalle ore 21, sono 15 le esibizioni che si contenderanno l’ingresso in finale e di un ospite d’eccezione come Gian Paolo Caldarelli alle prese con il suo storico personaggio Topesio e quello nuovo del Kaimano. Dilettando - conclude il primo cittadino - è l’occasione per far avvicinare tante persone al nostro territorio ma anche per assistere a performance artistiche di alto valore, seppur compiute da dilettanti.” Sono ben 43 i semifinalisti che si daranno battaglia eseguendo 15 esibizioni, così suddivise: la cantante Virginia Legaluppi e il duo Kate e Giò, il signore degli anelli Vittorio Valvo, il chitarrista Alessandro Biagini, l’attore Davide Denci, il poeta Gianluca Mambrini, la ballerina di danza acrobatica Mia Fontanelli Corbini, i gruppi di ballo de Le Scatenate (Asia, Elisa, Asia, Carolina, Clarissa, Giulia, Linda e Chiara), Breackdown Legacy (Tara, Simone, Elia e Francesco), Mago Merlino (Daniel, Matilde, Allegra, Gloria, Mariele, Benedetta e Alice) e la Sinfonika Oriental Dance (Helga, Maria Luisa, Simona, Stefania e Isabella) ed infine i ripescati mediante il contest de il Giunco, Caterina Toni, Marianna Pugliese, il trio de Le Brunette (Alessandra Cittadini, Ginevra Tarantino ed Emma D’Onorio De Meo) e le Lori’s Dancers (Lorenzo, Giulia, Ginevra, Alexandra e Lara). Ricordiamo che in caso di pioggia la semifinale sarà rinviata alla settimana prossima. In tv è prevista la sua messa in onda su Siena Tv (canale 90) il 14 settembre alle 21 e il 15 settembre alle 12 e su Toscana Tv (canale 18) il 19 settembre alle ore 21,10 e il 23 settembre, sempre alle 21 (Canale 194).