Il ginnasta Giacomo Neri vince la puntata Amiatina di Dilettando

Santa Fiora: Calorosa accoglienza da parte del pubblico di Santa Fiora, nonostante le fresche temperature, per l’ultima tappa di Dilettando, lo spettacolo condotto da Carlo Sestini, che martedì sera ha fatto il pieno di presenze in piazza Garibaldi. “Un successo straordinario” - commentano soddisfatti gli organizzatori”.

“Santa Fiora – aggiunge il sindaco Federico Balocchi – ama la musica e l’arte, fanno parte del nostro dna. Dilettando ha chiuso in bellezza il ciclo di spettacoli estivi in cartellone, che sono stati tutti molto partecipati dal pubblico. Adesso si apre la fase delle feste d’autunno, altrettanto belle e interessanti. Anche settembre e ottobre saranno ricchi di appuntamenti da non perdere a Santa Fiora. Vi aspettiamo numerosi!”

La puntata amiatina di Dilettando è stata vinta dal Ginnasta Giacomo Neri che ha conquistato fin da subito il pubblico con la sua bravura. Al secondo posto il gruppo di breakdance dei Breakdown Legagy e al terzo posto la ballerina acrobatica di 9 anni, Mia Fontanelli Corbini. Due i premi simpatia assegnati, al gruppo di danza Mago Merlino e all’esibizione di danza del ventre con i ventagli della Sinfonika Oriental Dance.

Apprezzatissimo ospite della serata amiatina è stato il cantante Luigi Petroncari, perfetto sosia canoro di Renato Zero. Insieme a Carlo Sestini, sul palco di Dilettando sono saliti il co-conduttore Paco Perillo, le vallette Francesca Magdalena Giorgi e Giada Ciarpi e Tonio il maremmano, interpretato da Luca Ceccarelli, abile conduttore del Dilettando Social Box, le cui interviste sono visibili sulla pagina Facebook del format.

Se per il vincitore della serata, Giacomo Neri, che ha mostrato le sue capacità sia alla sbarra orizzontale che sulla pertica del flag pole, si sono schiuse le porte della finalissima di Grosseto del 15 settembre al Teatro Moderno, per le altre l'appuntamento è con la seconda semifinale di sabato prossimo a Capalbio, in piazza Magenta.

La puntata di Santa Fiora andrà in onda su Siena Tv (canale 90) venerdì 31 agosto alle ore 21 e in replica il primo settembre alle 12. Su Toscana Tv (canale 18) è programmata per il 5 settembre alle 21,10 e il 9 settembre sul canale 194 alle 21.