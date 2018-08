Al Museo archeologico il primo videogame sugli Etruschi

Grosseto: Gli “Appuntamenti al Museo” tornano nelle sale di piazza Baccarini giovedì 30 agosto alle 18 con l'Aperitivo al Museo e la presentazione del videogioco “Mi Rasna - io sono Etrusco”.



Sarà Maurizio Amoroso a illustrare il primo videogame sugli Etruschi, ideato per avvicinare i giovani alla storia del popolo etrusco. Il gioco permette di entrare nel mondo di questa civiltà, conoscerne le città, l'economia e i manufatti. Alla realizzazione hanno collaborato molti musei, parchi, aree archeologiche con materiale fotografico e note storiche. In particolare sono stati coinvolti 55 musei archeologici, 6 musei archeologici nazionali, 3 parchi archeologici, 3 poli museali (di Umbria, Toscana e Lazio).

Le iniziative rientrano nel programma “La notte sì ma di giovedì”, a cura di Confcommercio Grosseto e realizzato in collaborazione con il Centro commerciale naturale Centro storico di Grosseto, il Comune di Grosseto e “Terretrusche”, iniziativa patrocinata della Regione Toscana e il Mibact.

Apertura straordinaria del Museo dalle 18 alle 23 con ingresso a 1 euro.

Info: https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma. tel. 0564/488752, http://maam.comune.grosseto.it.