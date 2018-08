Con la compagnia Arts&Crafts il sabato del Porto della Maremma è tutto per le famiglie

Marina di Grosseto: È uno spettacolo dedicato alle famiglie quello che andrà in scena sabato 25 agosto alle 21.30 nella piazza del Porto della Maremma a Marina di Grosseto e che vedrà esibirsi i professionisti della compagnia Arts&Crafts di Grosseto con due lavori divertenti da un lato e formativi dall’altro: “Space story” e “Quando sarà rana”.

Lo spettacolo teatrale “Space story”, ideato e recitato dall’attrice Irene Paoletti, coadiuvata dalla ballerina e performer Valeria Petri, racconta la storia di una grande scienziata intenta a costruire uno strano marchingegno spaziale che si trova a far fronte ad una grossa emergenza: il Sistema Solare è in subbuglio, i pianeti sono in preda al caos più totale. Una missione da compiere, ritmo, sorprese, divertimento, ma soprattutto un dialogo tra civiltà che va oltre il linguaggio convenzionale e le diversità, per ribadire i valori fondamentali della pace e serena convivenza. Uno stimolo a conoscere ed aprirsi a nuovi mondi e a nuovi popoli per scoprire che in essi c'è tanto da imparare e da scambiarsi. Una storia avvincente e colorata che conduce alla scoperta di percorsi astronomici, che vuole appassionare i bambini alla scienza attraverso l'arte, il gioco, il divertimento.



Nello spettacolo musicale “Quando sarò rana” di e con Emanuele Bocci alla voce, chitarra e ukulele, come un pifferaio magico, il cantautore conduce i bambini in uno scenario fantastico, dove dialogano favola e realtà. Tra gli angoli più nascosti della campagna, sui rami alti degli alberi o sotto l'ombra del bosco abitano piccoli animali, i loro cuccioli, curiosi insetti pronti a raccontare una storia. 8 canzoni-racconto poetiche e divertenti suonate con strumenti acustici e arrangiamenti minimali, introdotte coinvolgendo il pubblico e utilizzando pochi oggetti di scena che escono da un baule magico. Un concerto che introduce i bambini all'ascolto della parola cantata e suonata ed offre ai grandi significativi spunti di riflessione sul mondo dei più piccoli. Uno spettacolo delicato e profondo in cui Bocci mette a frutto e a disposizione del giovane pubblico la sua esperienza di cantautore, cantastorie, teatrante e babbo.



Il prossimo evento delle “Sere al Porto 2018” - rassegna organizzata dalla Marina di San Rocco S.p.A. con la collaborazione del Comune di Grosseto – sarà domenica 26 agosto con il concerto dei Groovin Groupies.