Le 'Archeologie Contemporanee' di Carla Moscatelli al M.A.P.S.

Carla Moscatelli presenta la sua mostra di pittura personale “Archeologie Contemporanee” al Museo Archeologico Portus Scabris (M.A.P.S.) di Scarlino - Loc. Puntone.

Da lunedì 13 a domenica 19 agosto.

Scarlino: La pittrice toscana Carla Moscatelli, con il suo inconfondibile stile di “realismo poetico” prosegue la sua carriera presentandosi nel Museo Archeologico del Portus Scabris nel comune di Scarlino vicino al nuovo e prestigioso Porto.

La mostra intende mettere a confronto i manufatti antichi ritrovati nel territorio con alcuni dei lavori dell'artista prodotti nell'ultimo periodo. Le opere proposte sono dipinte ad olio su tela o su tavola con soggetti estremamente riconoscibili si propongono al visitatore con inserti di materiali diversi (specchi, collage, conchiglie, materia) e laddove non sia la materia ad essere estraniante lo diventa il contenuto, in una sorta di scavo dell'anima. Ecco che una finestra di una casa antica può raccontare le stagioni con l'utilizzo del solo colore, oppure l'inserto del collage in un paesaggio bucolico può spostare l'attenzione dello sfruttamento della natura. E mentre i reperti contenuti nel Museo Archeologico Portus Scabris diventano esempio del linguaggio classico, le opere proposte pur essendo figurative ed estremamente riconoscibili nei soggetti, si raccontano al fruitore con contenuti nuovi e diversi, perché, come dice Italo Calvino: “Ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano...” (Le città invisibili).



La mostra, inserita negli eventi estivi del Comune di Scarlino, si svolgerà dal 13 al 19 agosto con l'orario giornaliero del museo 10,00 – 13,00; 16,00 -19,00 e la sera l'esposizione sarà visibile con la presenza dell'artista dalle ore 21,00 alle ore 24,00.



Carla Moscatelli, nata a Roccastrada nel 1969 vive e lavora dividendosi tra Firenze e Follonica.



Tante le sue opere proposte in mostre collettive in tutta Italia e molte le sue mostre personali, in questo anno si contano la mostra a Prato nei locali della ex Provincia, Follonica all'Ex Casello Idraulico, Roccastrada al Museo della vite e del Vino.