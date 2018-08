‘XVI Festival Orizzonti #Senso’ il gran finale

Con Rocco Papaleo e il suo live è già sol out

Chiusi (SI): La ricca settimana del Festival Orizzonti 2018 #SENSO della Città di Chiusi è trascorsa e il paese si prepara a vivere, domenica 12 agosto, l’ultima attesa giornata con due appuntamenti d’eccezione in programma.



L’appuntamento con le “Sinfonie Etrusche”, con Francesco Landucci in concerto, sarà stavolta in matinée nei giardini di fronte al Museo Nazionale Etrusco, alle ore 11.30.

Nella bella cornice di Piazza Duomo, alle 21.45, avremo l’istrionico Rocco Papaleo che porterà sul palco Live con la sua compagnia di virtuosi musicisti. Loro sono: Arturo Valiante (pianoforte), Guerino Rondolone (contrabbasso), Davide Savarese (batteria e percussioni), Giorgio Tebaldi (trombone). Lo show è un mix ben concepito di canzoni, racconti, monologhi e gag surreali, una sorta di viaggio straordinario in cui la musica incontra poetiche parole.

Live nasce dalla volontà di creare un teatro “a portata di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare. Uno spettacolo come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso. E’ un riuscito esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Gaber e uno alla Basilicata, che sarebbe un peccato non vedere.



Si concludono infine i laboratori teatrali gratuiti a Poggio Gallina, a cura di Alessandro Manzini, che permettono ai giovanissimi di avvicinarsi all’affascinante mondo delle arti performative.

Da segnalare inoltre l’apprezzata iniziativa “Orizzonti Museali”: Acquista il Teatro Visita il Museo, che offre -in abbinamento al biglietto del Festival- la possibilità di acquistare il Biglietto Unico Musei della Città di Chiusi Card per la visita: Museo Nazionale Etrusco Chiusi - Polo Museale della Toscana, Opera Laicale della Cattedrale, Museo Civico - La Città Sotterranea.