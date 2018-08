‘Si alza il sipario sulla seconda edizione del Follonica Summer Festival! ‘

Il Follonica Summer Festival accenderà le notti d’estate dall’11 al 22 agosto 2018: una no-stop di musica e spettacoli che farà una pausa solo la data del 14 agosto. Undici eventi tutti da vivere all’insegna dell’hashtag #Sempremeglio, che faranno ballare e divertire le migliaia di ospiti attesi nella splendida location del Parco Centrale – Arena Spettacoli di Follonica. L’obiettivo dell’agenzia Non c’è Problema e del Comune di Follonica è superare i risultati dello scorso anno, offrire una programmazione di altissimo livello e creare un’occasione che sia al contempo arte e socialità sotto la direzione artistica di Paolo Ruffini.

“Vogliamo far crescere in modo costante il Follonica Summer Festival, da qui il nostro slogan #sempremeglio – sottolinea il direttore artistico Paolo Ruffini –. Quest’anno ci siamo posti degli obiettivi più alti e contiamo di raggiungerli, ripartendo dalla volontà di creare un’occasione culturale che dall’aggregazione produca socialità. Sarà un programma vario e in grado di accontentare ogni palato: ospiti nazionali, internazionali e grandi sorprese. Vogliamo stupire e coinvolgere.

Inoltre, come nell’edizione 2017, presteremo grande attenzione alle realtà locali consolidando il legame con il territorio. Siamo carichi ed emozionati, stiamo lavorando duramente da dodici mesi e mi auguro che tutta la città sia orgogliosa come lo sono io di curare questa rassegna artistica che punta sempre più ad avere un ruolo di primo piano nel cartellone dell’estate toscana. A Follonica è più facile essere felici, perché si respira un’aria carica di energia positiva. Sarà un’edizione 2018 esplosiva”.

“Una programmazione di altissimo profilo – afferma il sindaco di Follonica, Andrea Benini – con la quale ci vogliamo confermare come punto di riferimento dell'offerta culturale estiva nel panorama regionale accogliendo l'interesse di una larga e variegata fascia di pubblico, da quello giovanile a quello più maturo”.

IL PROGRAMMA

Il cartellone, anche in questa edizione 2018, ha quella trasversalità che ha caratterizzato il successo dell’esordio: un calendario di eventi dalla grande varietà artistica, in grado di soddisfare i gusti di tutto il pubblico.

Il sipario si apre sabato 11 agosto con Jesus Christ Superstar – con l’icona del musical Ted Neeley – a seguire il 12 agosto Coez, la rivelazione musicale del momento, e ancora il 13 agosto Gianna Nannini e la sua anima rock.

Dopo la pausa del giorno 14 la rassegna riprende il 15 agosto con Grease – Il Musical prodotto dalla Compagnia della Rancia, il 16 agosto FollSonica Big Night – evento ad ingresso gratuito che ospiterà quattro band locali. Il 17 agosto con Caparezza sarà impossibile non ballare, il 18 agosto Enrico Brignano in scena con la sua travolgente comicità. Il 19 agosto Made in Internet BIG – Summer Edition con protagonisti le star del web Favij, Matese LaSabri, il 20 agosto Cosmo con Cosmotronic, il 21 agosto Paolo Ruffini in Sono solo con te, un omaggio a Giorgio Gaber, e infine il 22 agosto il concerto degli idoli della trasmissione “Amici” Irama, Einar e Le Deva - presentato da Diana Del Bufalo e Andrea Dianetti - chiuderà questa esclusiva kermesse di eventi e divertimento.