Un travolgente show dedicato a Lady Gaga al Porto della Maremma

Marina di Grosseto: Venerdì 10 agosto alle 21.30 nella piazza del Porto della Maremma a Marina di Grosseto va in scena un travolgente live show che farà scatenare il pubblico al ritmo dei più grandi successi della nuova regina del trasformismo Lady Gaga.

Nanà & The Little Monsters sono Nanà Petrossi alla voce; Mauro Scardini al pianoforte, tastiere e sequenze; Alessio Rosati al Basso elettrico; Alessandro Beccati alla Batteria e Daniele Trissati alla Chitarra elettrica.



La band nasce nel 2014 con l'intento di creare uno spettacolo dinamico e di alto livello musicale per omaggiare la nuova madrina dell'elettropop Lady Gaga.



La serata prosegue dopo il concerto con il DJ set di Cris DJ che, ormai nella scena musicale da oltre 15 anni, si caratterizza per la sua infinita passione e cultura musicale acquisita con gli anni e perfezionata grazie al negozio di dischi che ha gestito nel cuore di Grosseto.



Con il suo sound adatto a tutte le età che spazia tra la dance music e il Synth pop anni 80 si è esibita in tutta Italia ma anche all'estero: Viper di Firenze, Frau a Torre del Lago, diversi locali nella costa salentina e nella costa marchigiana, a Valencia e nel sud della Toscana. Durante l'evento si esibirà con Mauriziano (Vocalist).



Il prossimo evento delle “Sere al Porto 2018” - rassegna organizzata dalla Marina di San Rocco S.p.A. con la collaborazione del Comune di Grosseto – si terrà sabato 11 agosto con un evento che piacerà molto ai bambini: lo show con Kagliostro & La Filipponi e la sfilata di abbigliamento per bambini Cycleband.