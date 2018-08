'Borgo D'Autore – Musica arte e sapori nel centro storico'

Scarlino - 8 agosto ore 18:00 in Piazza Garibaldi.



Scarlino: E' stato un fine settimana importante per gli spettacoli al Castello di Scarlino, iniziati con il Castello D'Autore che ha proposto l'orchestra regionale della Toscana con “Ti racconto Don Giovanni”. Nella magica atmosfera della Rocca Pisana, con il pubblico al gran completo, è stata molto apprezzata l'esibizione dell'attore Alessandro Riccio, accompagnato con le musiche dell'opera di Mozart dagli archi e dai fiati dell'orchestra regionale Toscana.

Sempre al Castello, sabato si è svolto un altro appuntamento, molto atteso e partecipato nel contesto della rassegna di teatro amatoriale: “I Teatranti” ha proposto al pubblico la commedia “Parcheggio a pagamento” da Italo Conti, che ha messo in risalto le qualità e la bravura di tutta la compagnia.



La stagione di Scarlino estate 2018 prosegue con altri eventi ed iniziative che spaziano dalla musica all'arte, alla cultura, alla storia, alle tradizioni ed anche all'enogastronomia, in un programma completo offerto ai turisti ed ai cittadini.



Il prossimo appuntamento mercoledì 8 agosto, a partire dalle ore 18 in Piazza Garibaldi, con la rassegna “Borgo D'Autore – Musica arte e sapori nel centro storico” e la Leggera Electric Folk Band Mamma li Turchi – Tango Libre