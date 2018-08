‘Orizzonti 2018’. A Chiusi musica, arte, danza e teatro

Nomi internazionali e artisti locali. Nove serate di spettacoli e laboratori per bimbi, dal 5 al 12 agosto. Il presidente Eugenio Giani: “Chiusi capitale del Sud della Toscana con eventi dedicati agli Etruschi, musica, danza e arte”-

Chiusi: “ #senso” è il tema ispiratore della XVI edizione del festival Orizzonti che si terrà a Chiusi, dal 5 al 12 agosto.

L’appuntamento estivo con cultura, arte, danza, musica e teatro, organizzato da Fondazione Orizzonti d’Arte, comune di Chiusi, con il sostegno della Regione Toscana, è stato presentato questa mattina, venerdì 3 agosto a palazzo del Pegaso.

“Chiusi – ha commentato il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani – sta diventando sempre più la capitale culturale di un territorio, quello del Sud della Toscana, in particolare della Valdichiana, ricco di iniziative storiche sugli Etruschi. Il festival con danza, musica, arte rappresenta la vitalità di questa cittadina, dalle forti tradizioni popolari e dal ricco background culturale”.

La vicesindaco di Chiusi Chiara Lanari ha parlato di una “edizione dal programma ricco e variegato, caratterizzata dalla forte volontà di costruire un progetto che parta dall’esplorazione del concetto di senso, in tutte le sue accezioni come il senso di appartenenza, il senso dell’amore, dell’arte, della vita”.

La rassegna si apre domenica 5 agosto con il suono potente e il balletto d’azione della compagnia Artemis Danza nel Barbiere di Siviglia, in prima regionale, nella fantastica location di Piazza Duomo. Sempre una prima, stavolta nazionale, accenderà la serata del 9 agosto con Etymos dei Motus. Musica, ancora lunedì 6, con la coinvolgente chitarra di Eugenio Bennato e nella serata di chiusura del 12 agosto, in cui Rocco Papaleo e i suoi allegri compagni ci condurranno in un viaggio straordinario fatto di pensieri sparsi, note poetiche e racconti surreali: un esperimento di teatro-canzone. Per gli amanti dei musical, i PerFORMErs portano in scena Le Disincantate e le loro principesse moderne mercoledì 8 agosto. Tre date disponibili, infine, per non lasciarsi sfuggire i magici vocalizzi delle Sinfonie Etrusche: martedì 7, giovedì 9 e domenica 12.

Giannetto Marchettini e Lucia Marcucci della Fondazione Orizzonti hanno evidenziato l’importanza di offrire un’”estate ricca di attività e una cittadina piena di eventi culturali”.

Completano il programma due appuntamenti di due artiste che -ridendo- suggeriscono spunti di riflessione su problematiche attuali. Sono gli show di Laura Catrani con Deeply (martedì 7 agosto) e di Francesca Reggiani con D.O.C. Donne d’Origine Controllata (sabato 11 agosto). La kermesse si chiuderà il 13 agosto con la giornata del dopofestival, con le armoniose coreografie di Monica Pelosi che, con lo spettacolo Senso, metterà in scena la fragilità e la determinazione della donna.

Cristiana Alfonsi, in rappresentanza della Giunta regionale, ha ricordato che la “Toscana è la prima regione in termini di investimenti in cultura” e che “l’interesse è quello di sostenere soprattutto le realtà locali in periferia”

Infine, Maria Angela Turchetti, direttrice di musei appartenenti al Polo museale della Toscana ha parlato dell’iniziativa Orizzonti Museali: acquista il teatro visita il museo che permette in abbinamento al biglietto del festival la possibilità di acquistare il ‘biglietto unico musei della Città di Chiusi card’ per la visita del museo nazionale etrusco, dell’opera laicale della cattedrale e per il museo civico.