Ti racconto Don Giovanni

Alessandro Riccio attore - Ensemble di archi e fiati dell’ORT



Scarlino: Dopo il successo de “I Fiati all’Opera”, un altro spettacolo a cavallo tra musica classica e teatro, tra approccio serio e dissacrante, tra emozione e divertimento.

Un capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart, il virtuosismo di un attore, un ensemble di dieci musicisti, la vicenda, le musiche, i sentimenti di un'opera simbolo della storia della musica.

Non una messa in scena. Ma una vera e propria affabulazione. Alessandro Riccio si trasforma nei personaggi della grande opera mozartiana, truccandosi in scena e vestendosi con sontuosi costumi, cambiando voce, corpo, personalità.

E le situazioni da lui inscenate si alternano ai brani musicali eseguiti dai musicisti dell’Orchestra della Toscana in un susseguirsi di momenti divertenti e emozionanti. Le grandi arie (“Madamina, il catalogo è questo”, “Ah chi mi dice mai”), i duetti più divertenti (“Batti, batti, o bel Masetto”, “La ci daremo la mano”), rivissuti e spiegati con tutti i sottintesi svelati al pubblico.

Un modo originale di rivivere, approfondire e diffondere un classico della musica, per un pubblico sempre più esigente e per avvicinare al mondo dell’opera neofiti e curiosi e appassionati.